Развитие охотничьего туризма – за 2024 год в стране провели более 2,5 тысяч туров

Охотничий туризм в Беларуси развивается. Этому способствуют достойное качество сервиса и разнообразие видов. За 2024 год в стране провели более 2,5 тысяч охотничьих туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Минлесхоза, свыше 90 % иностранных туристов – из России и Казахстана.

Им интересны зубр, олень, косуля. Уровень сопровождения в наших хозяйствах – европейский. На это в том числе повлияли мероприятия госпрограммы «Белорусский лес» по подготовке специалистов. А чем лучше условия, тем привлекательнее становится охотничий комплекс. Для гостей важно, чтобы в номере были душ, Wi-Fi, отопление. Нередко после удачного охотничьего тура желающих посетить его в будущем становится вдвое больше, и на следующий год группа просит разделить поездку уже на две полноценные части. Количество туристов растет, охотники приезжают в угодья и в межсезонье, чтобы просто отдохнуть, побыть в лесу. Из 41 миллиона рублей, которые охотничье хозяйство страны заработало в целом за 2024 год, более 11 миллионов составляет доход от иностранного охотничьего туризма.