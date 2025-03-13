Такая была только у неё и Президента! Бывшая студентка из Гродно показала ту самую ручку, которую ей подарил Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Спасибо огромное!

Алена Сырова, политический обозреватель:

Такая есть только у нее, студентки гродненского университета, и у Президента Беларуси. Несколько лет назад во время встречи с молодежью Александр Лукашенко подарил свою ручку одной из присутствующих. Какое-то время спустя история повторилась уже в Минске, но всегда ведь интересно узнать подробнее о первых. Тем более, что кадры из Гродно в телеэфиры тогда не попали. «Александр Григорьевич пришел – мандраж ушел». Как проходила встреча с Президентом

Александра Радкович, учитель белорусского языка и литературы:

Конечно, мы все вопросы обговаривали, но студенты предлагали свои вопросы. Мы предлагали свои вопросы, то, что интересовало нас, то, что нас волновало, и эти вопросы мы задавали. Мы не хотели показаться какими-то не такими. Мы хотели показаться обычными студентами, которые заинтересованы во встрече, потому что так и было. Нам было интересно задать вопросы, нам было интересно просто поговорить, услышать элементарные ответы. Нам казалось, что вопросы, возможно, где-то и банальные, но ответы мы слышали небанальные на эти вопросы. Было здорово. Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко.

Александра Радкович:

Было продолжительно, но для нас это было очень быстро, как будто по щелчку пальцев все произошло. Александр Григорьевич пришел – мандраж ушел. И буквально, словно на протяжении пяти минут, встреча закончилась. Потому что человек к себе располагает, потому что человек, наверное, в этот момент настоящий, такой, какой он есть. Честно признаюсь, я сама не поняла, как это произошло, но на мне была важная миссия – мы должны были с еще одним парнем-студентом вручить Александру Григорьевичу подарок ручной работы, сделанный представителем университета. И когда я вручала этот подарок, я говорила на белорусском языке.

Так как я училась на специальности «Белорусская филология», мне не хотелось бы как-то скрывать то, что мы любим белорусский язык, то, что мы говорим на нем, и то, что мы им гордимся. Наверное, поэтому именно на белорусском языке был преподнесен подарок, на что Александр Григорьевич сразу заулыбался и в ответ на наш жест, на жест университета, он сказал: это тебе, эта ручка тебе, это мой подарок, подарок от меня. И в тот момент я даже не сообразила, что это. А потом я увидела эту ручку и была в шоке. Я не считаю, что мы сделали что-то невероятное. Я была обычной студенткой третьего курса филологического факультета, специальности «Белорусская филология». Александр Лукашенко: «Если мы не будем знать белорусского языка, мы не белорусы». Подробности здесь. Хацелася б, как больш людзей размаўлялі па-беларуску

Александра Радкович:

Хацелася б канешне, каб яшчэ больш людзей размаўлялі па-беларуску. Але я дзіўлюся, што ў Мінску, напрыклад, людзі размаўляюць па-беларуску. Калі праязджаеш у метро альбо стаіш на прыпынку, можаш пачуць. Самае прыемнае, што з вуснаў моладзі. Не толькі ад людзей сталага ўзросту, але і сярод моладзі. І гэтым я ганаруся. Калі прыходзіш у школу, мае вучні ўсё больш і больш гавораць, нават на перапынку: о, настаўніца! Нават пяціклашкі, з якімі я толькі-толькі пачынаю весці свае заняткі. Яны заўсёды кажуць не «здравствуйте, Александра Ивановна», а «настаўніца, добры дзень, прывітанне, Аляксандра Іванаўна». І гэта проста на перапынку, не на ўроку. Я вельмі рада, калі людзі стараюцца, спрабуюць, прыкладаюць намаганні дзеля таго, каб гаварыць па-беларуску. І не так важна, колькі памылак яны робяць, таму што яны ўжо зрабілі маленечкі крок дзеля таго, каб беларуская мова гучала. Паверце, чым больш вы будзеце гаварыць па-беларуску, тым больш у вас будзе практыкі і тым менш будзе памылак. Горжусь, что стала мамой именно в Беларуси

Александра Радкович:

Я ўжо чатыры тыдні маладая матуля. Я горжусь тем, что я стала мамой именно в Беларуси. Я горжусь тем, что я стала мамой в Гродно. Я горжусь тем, что я стала мамой именно сейчас. Потому что я считаю, что мой сын – это мое будущее, которое родилось сейчас в безопасности. Это самое главное. Нашу беларускую калыханку, якая была яшчэ ў маім маленстве, спяваю. І ён нават крышачку засынае. Калі ён быў яшчэ ў жывоціку, то калі я гаварыла па-беларуску, я адчувала, што ён быццам больш хістаецца. Можа, танцаваў пад беларускую мову, я ж не ведаю. Але калі я пачынала гаварыць на беларускай мове, я яго ўсё больш і больш адчувала. Я не ведаю, як будзе далей, я не ведаю, ці палюбіць ён беларускую мову, ці будзе ён карыстацца ёй у жыцці, але я зраблю ўсё магчымае дзеля таго, каб ён ведаў яе і ганарыўся тым, што мы беларусы і мы ведаем беларускую мову. І мы ў любы момант можам пераключыцца с рускай мовы на беларускую. Гэта таксама вельмі важна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рабіце ўсё, каб краіна станавілася яшчэ больш прыгожай і ўтульнай для нас, нашых дзяцей і ўнукаў. Гэтаму прысвечаны першы ў пяцігодцы Год дабраўпарадкавання. Будзе і працяг. І сама галоўнае – мы абавязкова захаваем для нашчадкаў мірнае неба над нашымі дамамі. 2025 год – год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно. Мы можем гордиться, что не теряем свою самоидентичность