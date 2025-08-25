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Канцлер Германии заявил о финансовом крахе системы всеобщего благосостояния

25 августа 2025 08:08
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Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал громкое заявление, предупредив население о финансовом крахе системы всеобщего благосостояния. Глава кабмина выразил недовольство результатами работы правительства и призвал к переменам и реформам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канцлер Германии заявил о финансовом крахе системы всеобщего благосостояния-2

Они будут включать, по словам канцлера, фундаментальную переоценку системы льгот для граждан из-за роста расходов. По прогнозам местных СМИ, на фоне старения населения Германии и высокого уровня безработицы, объемы финансирования в 2025 году продолжат расти. С 2017 года рост экономики страны существенно замедлился, рост ВВП составил всего 1,6 % тогда как в остальной части еврозоны показатель был на уровне 9,5 %.

# Международная политика

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