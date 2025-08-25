Карибский карнавал в Лондоне завершился задержанием около 140 человек

Участники ежегодного мероприятия были настроены довольно агрессивно. В какой-то момент стражам порядка пришлось прибегнуть к разгону толпы. 15 человек были задержаны за нападения на полицию, более 20 – за хранение оружия, свыше трех десятков человек имели при себе наркотики. Отметим, что ежегодный карибский карнавал в Ноттинг-Хилле, призванный объединить многонациональный социум, вот уже более полувека сопровождается кровопролитием: нападениями и убийствами. В 2024-м в результате атаки погибли двое участников карнавала.