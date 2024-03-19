Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

Жительницу Англии расстроил подарок, который она получила от своего супруга на День матери.
Жительницу Англии расстроил подарок, который она получила от своего супруга на День матери.
Фото: Рixabay
Женщина ожидала от мужа приятный сюрприз. И он действительно подготовил подарок – цветы и шоколад. Однако этого оказалось недостаточно для женщины. Теперь она рассказывает о жадном муже в соцсетях, сообщает The Sun.
Однако женщину почти никто не поддержал. Многие пользователи Сети назвали ее избалованной и капризной дамой с завышенными ожиданиями.
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