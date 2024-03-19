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Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

19 марта 2024 11:25
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Жительницу Англии расстроил подарок, который она получила от своего супруга на День матери.

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу-1


Фото: Рixabay

Женщина ожидала от мужа приятный сюрприз. И он действительно подготовил подарок – цветы и шоколад. Однако этого оказалось недостаточно для женщины. Теперь она рассказывает о жадном муже в соцсетях, сообщает The Sun.

Однако женщину почти никто не поддержал. Многие пользователи Сети назвали ее избалованной и капризной дамой с завышенными ожиданиями.

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# Подарки # калейдоскоп

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