Могилёвская область первой в Беларуси завершила сев озимого рапса

О работе в полях. В Беларуси намолочено более восьми миллионов тонн зерна вместе с рапсом. Еще одна область – Могилевская – теперь в числе миллионеров по намолоту. Вплотную к этому показателю приблизился Гомельский регион. Брестская область завершила жатву с результатом выше прошлогоднего на 180 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ланкуть, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

Рапс – очень важная культура для Беларуси. Это, во-первых, производство масла, которое мы все с вами используем. Это производство кормов для животноводства. И третье – это очень денежная культура, высокорентабельная. Для того, чтобы получить нормальный и высокий урожай рапса, одна из целей – это посеять в оптимальные сроки. В текущем году учеными Академии наук установлен срок по севу рапса – до 22-25 августа текущего года.

Впереди – уход за посевами, их прополка и защита от болезней и вредителей. Посевные площади в регионе выросли по сравнению с 2024 годом.