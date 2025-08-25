Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика

Артем Савицкий, участник Летней школы молодого аналитика: Здесь была прекрасная неделя, прекрасные люди, они нас очень многому научили, поэтому мы придумали совершенно новый проект. Мы захотели решить наиболее злободневную проблему, которая вообще есть в любом городе, в том числе и в «Городе будущего» – это проблема переработки отходов. А именно одноразовых стаканчиков и всего с этим связанного.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Именно видение молодежи, будущего нашей страны и будущего отдельных направлений нашего развития, оно и может стать предопределяющим, особенно в таких сферах, как технологии, как «Город будущего», который сегодня рассматривается, как те тенденции, которые сегодня есть. Технологии меняются очень быстро. И именно молодые люди могут себе позволить фантазировать и придумывать то новое, то счастливое будущее, в котором жить, в первую очередь, им, но, я думаю, и нам.

На протяжении недели более 16 студентов, магистрантов и молодых ученых из всех областей страны обучались во время лекций, семинаров и мастер-классов. Для них были организованы встречи с представителями государственных органов и организаций, а также экскурсии на предприятия.