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Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика

25 августа 2025 08:00
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Струнный транспорт и переработка отходов. Молодые аналитики поделились своими идеями «Будущего города», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика-2

Участники Летней школы представили свои проекты в Национальном детском технопарке. Экология, транспорт, экономика, безопасность – только часть направлений работы.

Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика-4

Артем Савицкий, участник Летней школы молодого аналитика:
Здесь была прекрасная неделя, прекрасные люди, они нас очень многому научили, поэтому мы придумали совершенно новый проект. Мы захотели решить наиболее злободневную проблему, которая вообще есть в любом городе, в том числе и в «Городе будущего» – это проблема переработки отходов. А именно одноразовых стаканчиков и всего с этим связанного.

Завершился второй сезон Летней школы молодого аналитика-6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Именно видение молодежи, будущего нашей страны и будущего отдельных направлений нашего развития, оно и может стать предопределяющим, особенно в таких сферах, как технологии, как «Город будущего», который сегодня рассматривается, как те тенденции, которые сегодня есть. Технологии меняются очень быстро. И именно молодые люди могут себе позволить фантазировать и придумывать то новое, то счастливое будущее, в котором жить, в первую очередь, им, но, я думаю, и нам.

На протяжении недели более 16 студентов, магистрантов и молодых ученых из всех областей страны обучались во время лекций, семинаров и мастер-классов. Для них были организованы встречи с представителями государственных органов и организаций, а также экскурсии на предприятия.

# Образование в Беларуси # Кирилл Залесский

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