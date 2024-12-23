Энергетики из Гродно поздравили пациентов детской больницы с помощью платформы автовышки

В Гродно Новый год уже в буквальном смысле стучит в окно. Деды Морозы поднялись к юным пациентам детской больницы с помощью платформы автовышки, чтобы вручить подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Креативная идея принадлежит гродненским энергетикам. Юные пациенты от такого необычного поздравления пришли в восторг – вот уж точно, воспоминания на всю жизнь. Раз уж так случилось, что новогодние дни больше 300 ребят вынуждены провести в больнице, сказка сама пришла к ним в палаты. В мешках Дедов Морозов сладкие подарки, наборы цветных карандашей, фломастеров и пластилина, а также раскраски на тему электробезопасности. Подарки помогут скрасить малышам пребывание в стенах стационара.

Татьяна Мысливец, жительница Гродно: Очень классно, что придумали такое поздравление для деток, потому что это единственная радость здесь для них, не считая прогулки по коридорам. Хорошо, тогда есть такое.

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:

Цель – это принести свет, тепло и добро в сердца маленьких белорусов, которые по стечению обстоятельств не могут в полном объеме встретить Новый год, поэтому мы стремимся подарить им подарки.

Запоминающееся поздравление устроили в рамках благотворительного марафона «Наши дети». В этом году от имени гродненских энергетиков Деды Морозы доставят подарки детям и в больницы районных центров.