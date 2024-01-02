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Надо ли узнавать, что человек хочет в подарок? Белоруска поделилась личным опытом

02 января 2024 18:25
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Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Надо ли узнавать, что человек хочет в подарок? Белоруска поделилась личным опытом-1

Юлия Петрашко, к празднованию Нового года относится прохладно:
Раньше у меня было такое – мне хотелось сделать сюрприз, я родным что-то покупала. Как я сейчас понимаю, что это были ненужные подарки. Поэтому я сейчас звоню сестре, маме, то есть говорю: «Что бы ты хотела в подарок?»

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Они отвечают: «Ничего, главное, сама приди».

Юлия Петрашко:
Ничего или хотя бы какие-то намеки дать, чтобы я понимала в каком направлении мне действовать. То есть я понимаю, что момент «вау» может не получиться, если ты не угадаешь с подарком. Поэтому я стала спрашивать, что племянникам купить. То есть я понимаю, что это будет нужный подарок, а не то, что в мусорку можно выбросить.

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# Подарки # общество # Алеся Лакина

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