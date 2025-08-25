Делегация Вологодской области возложила цветы к монументу Победы в Минске

Новые горизонты для развития торгово-экономического сотрудничества, кооперации, взаимодействия в сферах образования, туризма, культуры и не только. Беларусь и Вологодская область России сближают позиции. Делегация этого региона во главе с губернатором в эти дни находится с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня в программе гостей запланирован ряд встреч на разном уровне, а также посещение отечественных предприятий. Прочную основу для партнерства создают общие интересы, традиции и, конечно, общая история. Дань памяти героям, защищавшим Беларусь в годы Великой Отечественной войны, представители делегации отдали у величественного монумента в центре столицы.

К подножию обелиска легли алые цветы, у Вечного огня присутствующие склонили головы в минуте молчания. 80 лет назад наши предки плечом к плечу боролись с захватчиками, отвоевывая свое право на свободу и мирную жизнь. И спустя десятилетия прочные узы дружбы, что связывают наши народы, не разорваны. Вместе наши страны противостоят вызовам и угрозам, идут по пути устойчивого развития, стремясь создать достойный уровень жизни для своих граждан.

Сегодня, 25 августа, в Минске стартует форум «Дни Вологодской области в Республике Беларусь», где ожидается подписание программы развития сотрудничества между правительствами нашей страны и Вологодской области до 2028 года. Кроме того, запланировано подписание ряда коммерческих соглашений и соглашений о региональном сотрудничестве.