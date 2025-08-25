В Беларуси стартовало комплексное мероприятие Госавтоинспекции «Внимание – дети!»

Новый учебный год уже скоро, а потому водителям стоит быть еще более внимательными на дорогах. С 25 августа и по 5 сентября в Беларуси проходит традиционное специальное комплексное мероприятие Госавтоинспекции «Внимание – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас водителям в светлое время суток необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Рядом с пешеходными переходами, жилыми зонами и местами, где могут оказаться дети, нужно снижать скорость.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений правил дорожного движения. Соблюдение установленной скорости, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов. На особым контроле у Госавтоинспекции создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту дом – школа – дом. За семь месяцев на дорогах страны погибло 17 несовершеннолетних, 253 ребенка травмированы. Из числа погибших несовершеннолетних 11 являлись пассажирами, четверо пешеходами и двое водителей.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что всем участникам дорожного движения надлежит проявлять особую осторожность. Помните: обеспечение безопасности детей требует совместных усилий.