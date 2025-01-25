Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента

Современный ноутбук от имени Александра Лукашенко вручили художнице из Вороново. В гостях у Виктории Перепечо побывал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушка инвалид с детства. Диагноз ДЦП не мешает ей создавать настоящие шедевры: художница рисует ногами. Принимает участие в различных выставках и фестивалях. Буквально на прошлой неделе одну из своих картин Виктория подарила Президенту в благодарность за поддержку, которая оказывается в нашей стране людям с ограниченными возможностями.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Она наша знаменитость, но когда побывала во Дворце Независимости, это стало такой историей, где она подарила Александру Григорьевичу Лукашенко свою картину. Он тоже был тронут, впечатлен и попросил своих помощников, меня, в ответ также отблагодарить ее, вручить подарок, который будет ей помогать в творчестве.

С ее упорством, креативностью, трудолюбием и таким позитивным отношением к жизни она нас еще всех порадует своими необычными творческими произведениями.

Теперь у помощника Президента тоже есть картина Виктории. Художница подарила ему работу, на которой изображен один из гродненских замков.