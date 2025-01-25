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Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента

25 января 2025 10:51
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Современный ноутбук от имени Александра Лукашенко вручили художнице из Вороново. В гостях у Виктории Перепечо побывал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента-2

Девушка инвалид с детства. Диагноз ДЦП не мешает ей создавать настоящие шедевры: художница рисует ногами. Принимает участие в различных выставках и фестивалях. Буквально на прошлой неделе одну из своих картин Виктория подарила Президенту в благодарность за поддержку, которая оказывается в нашей стране людям с ограниченными возможностями.

Особенной художнице из Вороново передали подарок от Президента-4

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Она наша знаменитость, но когда побывала во Дворце Независимости, это стало такой историей, где она подарила Александру Григорьевичу Лукашенко свою картину. Он тоже был тронут, впечатлен и попросил своих помощников, меня, в ответ также отблагодарить ее, вручить подарок, который будет ей помогать в творчестве. 

С ее упорством, креативностью, трудолюбием и таким позитивным отношением к жизни она нас еще всех порадует своими необычными творческими произведениями.

Теперь у помощника Президента тоже есть картина Виктории. Художница подарила ему работу, на которой изображен один из гродненских замков.

# Юрий Караев # Подарки # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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