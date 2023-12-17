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Таможня ФРГ заявила о возможной конфискации рождественских подарков из РФ

17 декабря 2023 11:48
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Немецкая таможенная служба сообщает о возможности конфискации рождественских подарков, отправляемых из России, так как многие товары попали под запрет на ввоз. Об этом пишет РИА Новости.

Запрет распространяется на целый ряд товаров, в том числе целлюлозу, дерево, драгметаллы, сигареты, пластик и химические продукты. Также отмечается, что подсанкционные товары могут быть изъяты или конфискованы, независимо от того, являются ли отправитель и получатель физическими лицами.

Ранее в Германии были случаи изъятия машин с российскими номерными знаками, а санкции против РФ применяются к персональным машинам и многим другим товарам, в том числе электронике и одежде.

# Подарки

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