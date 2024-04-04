Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство

Дама не ожидала, что ее лотерейный билет будет выигрышным, поэтому не спешила его проверять. Однако спустя несколько дней она обнаружила, что стала обладательницей 25 тысяч долларов, пишет Lenta.ru.

Супружеская пара рассказала, что потратит деньги на новый забор вокруг дома. Они также намерены играть в лотереи дальше и уже купили новые билеты.

Читайте также:

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

Специалист по финансам назвал главную ошибку победителей лотерей