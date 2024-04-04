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Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство

04 апреля 2024 08:15
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Мужчина подарил супруге лотерею, которая оказалась выигрышной. Женщине повезло билет принес ей крупную сумму.

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство -1


Фото: Рixabay

Дама не ожидала, что ее лотерейный билет будет выигрышным, поэтому не спешила его проверять. Однако спустя несколько дней она обнаружила, что стала обладательницей 25 тысяч долларов, пишет Lenta.ru.

Супружеская пара рассказала, что потратит деньги на новый забор вокруг дома. Они также намерены играть в лотереи дальше и уже купили новые билеты.

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# Подарки # калейдоскоп

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