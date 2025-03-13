Подарок – это хорошо, но объятия Президента – ещё лучше! Белоруска о встрече с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александра Радкович, учитель белорусского языка и литературы:

Герб Республики Беларусь, а здесь, если посмотреть сбоку, орнамент. Когда я ее вижу, конечно, у меня сразу в голове эмоции, воспоминания.

Я чувствую трепет, который был в тот момент, потому что Александр Григорьевич, когда подарил ручку, еще и обнял меня. Честно признаюсь, этот момент стал еще трогательнее, потому что ручка – это, конечно, хорошо, но объятия Президента – это еще лучше. И в тот момент, честно говоря, я почувствовала такое тепло, потому что эти секунды длились вечно. А наша длинная встреча, к сожалению, длилась как будто очень-очень быстро.