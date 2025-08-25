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Инсайды от Александра Лукашенко и место Беларуси в сфере региональной безопасности. Анонс «По существу»

25 августа 2025 08:10
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Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру?

Инсайды от Александра Лукашенко и место Беларуси в сфере региональной безопасности. Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира сканируйте QR-код, который появится на экранах, он перенаправит в чат трансляции на YouTube-канале. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии. Наиболее актуальные прозвучат в прямом эфире.

Не пропустите «По существу» этим вечером. Начало в 18:30 на СТВ.

# Государственная политика # Международная политика

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