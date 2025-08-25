Инсайды от Александра Лукашенко и место Беларуси в сфере региональной безопасности. Анонс «По существу»

Мировые тренды. Как разобраться в геополитике с учетом всплывающих инсайдов от нашего Президента? Какое место занимает Беларусь в сфере региональной безопасности? И почему важно понимать международную политическую конъюнктуру?

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