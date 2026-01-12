Новости по тегу #«Песняры»

Его называли «песняром» не по званию, а по призванию. Он начал карьеру в Сибири, но посвятил себя белорусской песне, которая в его исполнении точно и мелодично описывает красоту нашей земли и человечность нашего народа.
Белорусы взорвали интернет. Легендарная композиция «Песняров», знакомая каждому с детства, получила новое звучание.
Программа составлена из песен Владимира Мулявина, Игоря Лученка и знаменитых хитов ансамбля «Песняры». Была душевная и теплая атмосфера, потому что, к этому располагает сама музыка и долгожданная встреча со зрителями.
«Один день я прожил в воюющем государстве».
Легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры.
Продолжается юбилейный фестиваль «Белорусская музыкальная осень». Если вы еще не успели там побывать, то еще есть возможность услышать любимых исполнителей и насладиться мелодиями. Среди важных мероприятий – творческий вечер Марины Мулявиной.
1 сентября легендарный коллектив «Песняры» отпраздновал юбилей. 55 лет! Основа творчества коллектива – белорусский фольклор. Музыканты пели эстрадные обработки народных песен о культуре и истории нашей страны. Некоторые народные белорусские песни в аранжировке Владимира Мулявина очень изменились.
11 октября 2026 08:43
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35