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Новости по тегу #«Песняры»

85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина
12 января 2026 18:25

85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»
16 августа 2025 14:45

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»

Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место
11 июля 2025 10:21

Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место

«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет
08 мая 2025 09:26

«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
30 ноября 2024 18:03

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей?
19 октября 2024 13:07

В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей?

Музыка поколений. Владислав Мисевич и Сергей Осипов рассказали о творческом пути с «Песнярами»
07 октября 2024 11:09

Музыка поколений. Владислав Мисевич и Сергей Осипов рассказали о творческом пути с «Песнярами»

«Песняры» на СТВ: пообщались с артистами о новом звании
30 октября 2022 17:17

«Песняры» на СТВ: пообщались с артистами о новом звании

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов
03 июля 2022 15:52

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов

Итоги фестиваля в Молодечно. Стало известно, кто взял Гран-при конкурса молодых исполнителей
11 июня 2022 11:40

Итоги фестиваля в Молодечно. Стало известно, кто взял Гран-при конкурса молодых исполнителей

«Душа, живой звук, белорусская музыка, белорусское слово». Узнали, что подготовили организаторы «Молодечно-2022»
23 мая 2022 18:28

«Душа, живой звук, белорусская музыка, белорусское слово». Узнали, что подготовили организаторы «Молодечно-2022»

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре
04 мая 2021 12:06

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре