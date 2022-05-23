«Душа, живой звук, белорусская музыка, белорусское слово». Узнали, что подготовили организаторы «Молодечно-2022»

Новости Беларуси. XXI Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2022» откроется 10 июня. В этот раз он будет посвящен Году исторической памяти, 140-летию классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, а также 75-летию со дня рождения основателя и идейного вдохновителя фестиваля Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые этот праздник поэзии и музыки пройдет без участия его создателя и творца. Не снизить творческую планку и достойно почтить память великого маэстро – дело чести для организаторов. По традиции фестиваль соберет талантливых поэтов, музыкантов и композиторов. Центральным событием станет национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. По результатам региональных отборочных туров в нем примет участие 21 конкурсант.

Максим Рассоха, художественный руководитель Национального оркестра Беларуси:

Отличительной чертой фестиваля будет то, что наряду с нашими солистами оркестра будут принимать участие еще и известные артисты нашей эстрады. Это Николай Скориков, народный артист Беларуси, Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь, ансамбль «Песняры», также молодые исполнители и лауреаты разных лет.

Нина Осипова, заслуженный деятель искусств Беларуси, режиссер церемонии открытия фестиваля «Молодечно-2022»:

Мы чувствуем очень большую ответственность, потому что очень важно сохранить то, что годами было создано, наработано. Очень хочется, чтобы то, что было в фестивале, именно душа, живой звук, белорусская музыка, белорусское слово, чтобы это все сохранилось. И так оно и будет, потому что все делается к этому.

Ольга Брилон, музыковед, режиссер церемонии закрытия фестиваля «Молодечно-2022»:

Впервые в истории фестиваля, в концерте закрытия и вообще в истории фестиваля участвует Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича. Представлена будет программа, которая связана с выходом моей книги. В октябре 2021 года вышла книга «Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент». Я надеюсь, что публике, тем людям, которые соберутся в зале, и тем, кто будет у экранов телевизоров, будет очень интересно.