Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно. Белорусы взорвали интернет. Легендарная композиция «Песняров», знакомая каждому с детства, получила новое звучание. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь те, кто не побоялся переосмыслить классику.
Встречайте, звезды мировой сцены, участники группы «Police in Paris», Владислав Кульбицкий и Владислав Ковчук.
Юрий Царев, ведущий:
Во-первых, я очень рад, что вы пришли к нам в студию, потому что я под ваш трек уже давно отрываюсь. С первых моментов, когда я увидел такой короткий сниппет, фрагментик в ТикТоке, я стал его искать сразу на стриминге, нашел на Яндексе. Там была обычная версия, Extended Version, что называется. И меня поразило, во-первых, как публика реагирует на, казалось бы, такой известный трек. Ну, одна из визитных карточек.
Потом я узнал, что это не просто трек. Влад, это песня, которую написал ваш дед, Владимир Георгиевич Мулявин. Вот как пришла идея его еще раз реализовать?
Владислав Кульбицкий, участник белорусской группы «Police in Paris»:
На самом деле, вот мы начали музыку делать в 6-7 классе с Владом, и в 8-9 классе начали ее выгружать в интернет, то есть такой уже долгий путь мы прошли с Владом.
И на протяжении лет десяти мама все время мне предлагала сделать ремикс на «Песняров». И мы выбрали самый подходящий момент, когда у нас был подъем в карьере. У нас попала песня наша на фильм американский с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. И мы для интервью сделали ремикс, который стал хитом.
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