Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно. Белорусы взорвали интернет. Легендарная композиция «Песняров», знакомая каждому с детства, получила новое звучание. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь те, кто не побоялся переосмыслить классику.

Юрий Царев, ведущий:

Во-первых, я очень рад, что вы пришли к нам в студию, потому что я под ваш трек уже давно отрываюсь. С первых моментов, когда я увидел такой короткий сниппет, фрагментик в ТикТоке, я стал его искать сразу на стриминге, нашел на Яндексе. Там была обычная версия, Extended Version, что называется. И меня поразило, во-первых, как публика реагирует на, казалось бы, такой известный трек. Ну, одна из визитных карточек.

Потом я узнал, что это не просто трек. Влад, это песня, которую написал ваш дед, Владимир Георгиевич Мулявин. Вот как пришла идея его еще раз реализовать?