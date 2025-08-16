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Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»

16 августа 2025 14:45
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Косил Ясь конюшину, но в стиле техно. Белорусы взорвали интернет. Легендарная композиция «Песняров», знакомая каждому с детства, получила новое звучание. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь те, кто не побоялся переосмыслить классику.

Встречайте, звезды мировой сцены, участники группы «Police in Paris», Владислав Кульбицкий и Владислав Ковчук.

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»-2

Юрий Царев, ведущий:
Во-первых, я очень рад, что вы пришли к нам в студию, потому что я под ваш трек уже давно отрываюсь. С первых моментов, когда я увидел такой короткий сниппет, фрагментик в ТикТоке, я стал его искать сразу на стриминге, нашел на Яндексе. Там была обычная версия, Extended Version, что называется. И меня поразило, во-первых, как публика реагирует на, казалось бы, такой известный трек. Ну, одна из визитных карточек.

Потом я узнал, что это не просто трек. Влад, это песня, которую написал ваш дед, Владимир Георгиевич Мулявин. Вот как пришла идея его еще раз реализовать?

Косил Ясь конюшину, но в стиле техно – пообщались с участниками группы «Police in Paris»-4

Владислав Кульбицкий, участник белорусской группы «Police in Paris»:
На самом деле, вот мы начали музыку делать в 6-7 классе с Владом, и в 8-9 классе начали ее выгружать в интернет, то есть такой уже долгий путь мы прошли с Владом.

И на протяжении лет десяти мама все время мне предлагала сделать ремикс на «Песняров». И мы выбрали самый подходящий момент, когда у нас был подъем в карьере. У нас попала песня наша на фильм американский с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. И мы для интервью сделали ремикс, который стал хитом.

Подробности в видео.

# «Песняры» # Музыка

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