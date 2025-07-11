Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место

«Славянский базар» – традиционное место встречи. Это очень здорово, что есть возможность увидеться с теми, которых давно не видели. Будем сегодня говорить про фестиваль и про концерт, который прошел с аншлагом. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Елфимов, певец. Александр Меженный, ведущий:

Как тебе «Славянский базар» в 2025 году?

Петр Елфимов, певец:

Да мне, в принципе, всегда фестиваль «Славянский базар» дорог сердцу, потому что с него фактически начиналась моя творческая сольная карьера. В 2004 году, как я вышел на сцену Летнего амфитеатра для участия в конкурсе – все и понеслось. Александр Меженный:

Что касается концерта, в рамках концерта прозвучало большое количество композиций «Песняров».