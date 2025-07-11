Пётр Елфимов о сольнике на «Славянском базаре»: Витебские зрители занимают в моей душе особенное место
«Славянский базар» – традиционное место встречи. Это очень здорово, что есть возможность увидеться с теми, которых давно не видели. Будем сегодня говорить про фестиваль и про концерт, который прошел с аншлагом.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Петр Елфимов, певец.
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе «Славянский базар» в 2025 году?
Петр Елфимов, певец:
Да мне, в принципе, всегда фестиваль «Славянский базар» дорог сердцу, потому что с него фактически начиналась моя творческая сольная карьера. В 2004 году, как я вышел на сцену Летнего амфитеатра для участия в конкурсе – все и понеслось.
Александр Меженный:
Что касается концерта, в рамках концерта прозвучало большое количество композиций «Песняров».
Петр Елфимов:
Программа составлена и была посвящена песням Владимира Мулявина, Игоря Лученка и всех знаменитых хитов ансамбля «Песняры». Не всех, но многих, большого количества. Настолько была душевная, теплая атмосфера. Именно душевная и теплая. Потому что, вероятно, и сама музыка располагает, и долгожданная встреча. Потому что я уже лет семь, наверное, не был в Витебске. А витебская земля и витебские зрители – для меня это особое нечто в жизни. Особенное место они занимают в моей душе и сердце. Поэтому был потрясающий концерт. Я очень рад, что вот это единение произошло – и творческое, и душевное. Я думаю, что мы на долгие годы сохраним это в памяти. Искренне надеюсь, что это был первый за долгое время, но не последний концерт.
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