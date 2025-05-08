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«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет

08 мая 2025 09:26
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владислав Мисевич, музыкант, певец, саксофонист, один из основателей ВИА «Песняры». Ровесник Победы отмечает 8 мая 80-летний юбилей.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Владислав Людвигович, вы когда-нибудь задумывались, что, возможно, ваша удивительная дата рождения повлияла на последующую жизнь, что и жизнь сложилась удивительно?

«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет-2

Владислав Мисевич, музыкант, певец:
На ход войны даже повлияла. Я же родился за день до Дня Победы. Один день я прожил в воюющем государстве.

Когда я уже в 1962 году приехал в Минск, я понял, что здесь была война настоящая. Здесь оккупированная территория была. Были отголоски войны.

Юлия Самусенко, ведущая:
Сегодня молодое поколение в том числе перепевает и военные песни, и песни «Песняров». Как вы к этому относитесь?

Владислав Мисевич:
Логично от меня услышать, что если «Песняров», то классно. Вдвойне ответственно эту тематику, вспоминать песни. И некоторые песни удачно звучат, не хуже.

Подробности смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # «Песняры» # Владислав Мисевич # Юбилей # День Победы # Интервью

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