Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов

Новости Беларуси. Военная выставка, выступления кинологов и состязания связистов. Каждый квадратный метр парка Победы в Минске 3 июля наполнен развлечениями на любой вкус и возраст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки фотозон. Для детей работают аттракционы. Гурманов угощают солдатской кашей. И это лишь малая часть праздничной программы. У стелы «Минск – город-герой» работает корреспондент Константин Герцев. Давайте узнаем, что сейчас происходит на одной из основных праздничных локаций.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы находимся не просто в парке Победы, мы находимся на Комсомольском озере, это теплоход «Свислочь», так сказать, в фарватере независимости. Если говорить о парке Победы, для Минска это очень символическое место. Еще вчера мы вместе с руководством города и благотворительным фондом Алексея Талая открывали здесь памятник «Живая память благодарных поколений». 130 тысяч советских монет были отлиты, чтобы возвести новый монумент в память о тех, кто отдал свою жизнь ради Победы, ради нашей независимости. Уже известно, что данная акция приобрела формат Союзного государства. И в следующем году подобный монумент откроется в столице России.

Когда мы сегодня посетили парк Победы, встретили человека, который отвечает за культурную программу Дня Независимости. Это начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Выделить какую-то особенную локацию на сегодняшний час было бы неправильно. Сегодня в каждом районе города организованы мероприятия достойно. В парке Павлова, около «Чижовка-Арены», в парке Челюскинцев, в Национальной библиотеке и так далее. Каждый район постарался, на каждой площадке мы можем увидеть и торговлю, и интерактив, и выступления артистов. В 18:00 пройдет около стелы «Минск – город-герой» выступление «Хора Турецкого», замечательный концерт, будет полтора часа концерт, который потом плавно перетечет в 21:00 в концертную музыкальную программу, посвященную Дню Независимости.

Константин Герцев:

Парк Победы стал одной из ключевых площадок, которая была подготовлена в тесном взаимодействии с Министерством обороны Беларуси. Здесь вам и солдатская каша, и военный духовой оркестр, представлены последние новинки белорусской военной промышленности. Каждый желающий может на себе примерить военное снаряжение, испытать себя в роли связиста, связаться с радиоцентром, который находится в соседней палатке, попробовать себя и в роли военнослужащего железнодорожных войск, попробовать на себе, каково это было – быть участником «Рельсовой войны» 1941-1944-х. Мы пообщались с гражданами. Звучит такой месседж: главное, чтобы эта война, эти муки не повторились для белорусского народа. Об этом говорят как представители молодого поколения, так и старшего, которые задели еще представителей поколения победителей.

Константин Дробязкин, житель Минска:

Настроение прекрасное. Форма – захотелось узнать, каково было в военные годы, каково было с этим всем бегать. Вообще, я на набережной, решил в парк зайти. Очень интересное место. Каши успел покушать.