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Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов

03 июля 2022 15:52
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Новости Беларуси. Военная выставка, выступления кинологов и состязания связистов. Каждый квадратный метр парка Победы в Минске 3 июля наполнен развлечениями на любой вкус и возраст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки фотозон. Для детей работают аттракционы. Гурманов угощают солдатской кашей. И это лишь малая часть праздничной программы.

У стелы «Минск – город-герой» работает корреспондент Константин Герцев. Давайте узнаем, что сейчас происходит на одной из основных праздничных локаций.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-1

Константин Герцев, корреспондент:
Мы находимся не просто в парке Победы, мы находимся на Комсомольском озере, это теплоход «Свислочь», так сказать, в фарватере независимости. Если говорить о парке Победы, для Минска это очень символическое место. Еще вчера мы вместе с руководством города и благотворительным фондом Алексея Талая открывали здесь памятник «Живая память благодарных поколений». 130 тысяч советских монет были отлиты, чтобы возвести новый монумент в память о тех, кто отдал свою жизнь ради Победы, ради нашей независимости. Уже известно, что данная акция приобрела формат Союзного государства. И в следующем году подобный монумент откроется в столице России.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-4

Когда мы сегодня посетили парк Победы, встретили человека, который отвечает за культурную программу Дня Независимости. Это начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Выделить какую-то особенную локацию на сегодняшний час было бы неправильно. Сегодня в каждом районе города организованы мероприятия достойно. В парке Павлова, около «Чижовка-Арены», в парке Челюскинцев, в Национальной библиотеке и так далее. Каждый район постарался, на каждой площадке мы можем увидеть и торговлю, и интерактив, и выступления артистов. В 18:00 пройдет около стелы «Минск – город-герой» выступление «Хора Турецкого», замечательный концерт, будет полтора часа концерт, который потом плавно перетечет в 21:00 в концертную музыкальную программу, посвященную Дню Независимости.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-10

Константин Герцев:
Парк Победы стал одной из ключевых площадок, которая была подготовлена в тесном взаимодействии с Министерством обороны Беларуси. Здесь вам и солдатская каша, и военный духовой оркестр, представлены последние новинки белорусской военной промышленности. Каждый желающий может на себе примерить военное снаряжение, испытать себя в роли связиста, связаться с радиоцентром, который находится в соседней палатке, попробовать себя и в роли военнослужащего железнодорожных войск, попробовать на себе, каково это было – быть участником «Рельсовой войны» 1941-1944-х. Мы пообщались с гражданами. Звучит такой месседж: главное, чтобы эта война, эти муки не повторились для белорусского народа. Об этом говорят как представители молодого поколения, так и старшего, которые задели еще представителей поколения победителей.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-13

Константин Дробязкин, житель Минска:
Настроение прекрасное. Форма – захотелось узнать, каково было в военные годы, каково было с этим всем бегать. Вообще, я на набережной, решил в парк зайти. Очень интересное место. Каши успел покушать.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-16

Людмила Корзунова, жительница Минска:
Мы бросили все дела, все бросили. Именно в этот памятный день мы чтим память своих предков, своих дедушек. У нас дедушка, мой муж, тоже был военным. Его два года тому назад не стало. Но ради него мы каждый год тоже приходили сюда.

Брель: каждый район Минска постарался, на каждой площадке и торговля, и интерактив, и выступления артистов-19

Константин Герцев:
В шаговой доступности от парка Победы расположилась главная сцена нашего праздника. В 20 часов там состоится гала-концерт в честь Дня Независимости. Известно, что уже прибыл и Анатолий Ярмоленко, и Александр Солодуха, и Ирина Дорофеева, и группа «Аура», и ансамбль «Песняры». Тем гражданам, которые уже сейчас хотят присоединиться к празднованию, мы можем посоветовать взять головные уборы и прохладительные напитки.

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# День Независимости # общество # Константин Герцев # Виталий Брель # Константин Дробязкин # Людмила Корзунова # Анатолий Ярмоленко # Александр Солодуха # Ирина Дорофеева # «Песняры» # группа «Аура» # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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