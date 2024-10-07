Музыка поколений. Владислав Мисевич и Сергей Осипов рассказали о творческом пути с «Песнярами»

1 сентября легендарный коллектив «Песняры» отпраздновал юбилей. 55 лет! Основа творчества коллектива – белорусский фольклор. Музыканты пели эстрадные обработки народных песен о культуре и истории нашей страны. Некоторые народные белорусские песни в аранжировке Владимира Мулявина очень изменились. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владислав Мисевич, музыкант, певец, саксофонист, один из основателей ВИА «Песняры», и Сергей Осипов, музыкант, аранжировщик ВИА «Песняры». Александр Меженный, ведущий:

Вот эти 55 лет, которые отмечает вся страна, потому что это действительно бренд страны, то есть «Песняры» – это не просто коллектив. Что они для Владислава Мисевича?

Владислав Мисевич, музыкант, певец, саксофонист, один из основателей ВИА «Песняры»:

Моя жизнь банальна, но зато это правда. С Володей мы познакомились пятью годами ранее. В армии это был где-то 1968 год. Я в оркестре штаба БВО, а он в ансамбле. А база была у нас в Доме офицеров. Там у нас танцы, у них репетиционная была база, мы там тоже репетировали, концерты были, потом танцы играли вечерами. Он уже, будучи в армии, перед этим работал в филармонии, был в Минске, не знаю, как насчет Беларуси, в Минске был известнейший, один из заметных новых музыкантов. Он приехал из России, как и я, собственно. Сложилось так, что даже не один роман этого не опишет, потому что нельзя предположить, что жизнь так поворачивается. 60 лет из всех почти 80 я вот с этим именем Мулявина, «Песняры». И еще посчастливилось участвовать в создании, как минимум наблюдать первые годы, потом где-то в меру своих способностей участвовать. С Сережей связаны последние мероприятия, посвященные 55-летию «Песняров». Даже я не был в этой ситуации, в которой он общался с Мулявиным, о чем сожалею.

Сергей Осипов, музыкант, аранжировщик ВИА «Песняры»:

Для меня«Песняры» – это, несмотря на то, что там музыке много лет, все равно это академия для меня, это как научно-исследовательский институт для меня. Словно я попал к Мулявину как технологический аранжировщик. Сейчас смешно звучит, потому что уже музыка ушла далеко вперед, технологии музыкальные. Тогда, видимо, была нужда какая-то, коллектив немножко приподнялся технологически, потому что я занимался тогда современными стилями, евродэнс, то, что появлялось в 1990-е годы. И я принял непосредственно участие в таких реформах, потому что Владимир Георгиевич никогда не останавливался. Он всегда шел вперед, всегда.