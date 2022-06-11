Итоги фестиваля в Молодечно. Стало известно, кто взял Гран-при конкурса молодых исполнителей

Новости Беларуси. Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2022» уехал в Могилев. Главная награда досталась 24-летней Анне Рыбаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интригу белорусского Сан-Ремо раскрыли вечером 10 июня во время гала-концерта. Зрелищное шоу под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра порадовало попурри белорусских хитов в исполнении Виктории Алешко, «Песняров», Николая Скорикова и других артистов.

Фестиваль в Молодечно неизменно стремился пробудить интерес к белорусской песне и культуре. Это кредо маэстро Михаила Финберга организаторы сохранили и по сей день. В 2022 году Молодечно впервые без знаменитого дирижера. Всего за два фестивальных дня пройдет больше полусотни мероприятий. Впервые – отдельная театральная программа с историческим детективом «Сестры Достоевские» от молодечненского театра и постановкой «Чорная панна Нясвіжа» купаловцев.

Это новый спектакль режиссера Валерия Даниловича Анисенко. Он должен быть, потому что это же все искусство.