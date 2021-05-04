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«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре

04 мая 2021 12:06
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Новости Беларуси. Уже почти неделю столичные медики борются за жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас своего брата. Врачи делают все возможное. У ребенка ожоги 50 % тела и поражение дыхательных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре-1

Состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента. Кроме того, глава государства поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью для семьи.

28 апреля 12-летний Рома бросился в горящий дом и на руках вынес своего младшего брата, после чего потерял сознание. После оказания первой помощи парня вертолетом доставили в столичную больницу скорой помощи, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка все еще остается тяжелым.

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«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре-4

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в поддержку мальчика. Белорусы по всей стране записывают видео со словами поддержки юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись».

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре-7

Тебе всего 12, а ты уже герой.
Спас брата из пожара, ты молодец какой.
Старайся, поправляйся, за жизнь свою борись.
Скорее возвращайся. Ты, Ромочка, держись.

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре-10

Рома, ты совершил поступок, на который способен не каждый взрослый мужчина. Поэтому сейчас я тебе искренне желаю сил, чтобы справиться с ситуацией, в которой ты оказался. Рома, живи и выздоравливай.

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре-13

Дорогой Рома, мы, Белорусский государственный ансамбль «Песняры», передаем тебе привет из Санкт-Петербурга, желаем тебе скорейшего выздоровления. Держись, будь сильным, мы с тобой.

«Рома, живи» – говорим и мы. И желаем юному герою скорейшего выздоровления.

# Пожар # общество # Рома Когодовский # Георгий Колдун # «Песняры» # Александр Солодуха # Фотофакт

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