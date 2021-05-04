«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре

Новости Беларуси. Уже почти неделю столичные медики борются за жизнь мальчика, который на пожаре в Мядельском районе спас своего брата. Врачи делают все возможное. У ребенка ожоги 50 % тела и поражение дыхательных путей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента. Кроме того, глава государства поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью для семьи. 28 апреля 12-летний Рома бросился в горящий дом и на руках вынес своего младшего брата, после чего потерял сознание. После оказания первой помощи парня вертолетом доставили в столичную больницу скорой помощи, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка все еще остается тяжелым. Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в поддержку мальчика. Белорусы по всей стране записывают видео со словами поддержки юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись».

Тебе всего 12, а ты уже герой.

Спас брата из пожара, ты молодец какой.

Старайся, поправляйся, за жизнь свою борись.

Скорее возвращайся. Ты, Ромочка, держись.

Рома, ты совершил поступок, на который способен не каждый взрослый мужчина. Поэтому сейчас я тебе искренне желаю сил, чтобы справиться с ситуацией, в которой ты оказался. Рома, живи и выздоравливай.