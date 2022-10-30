«Песняры» на СТВ: пообщались с артистами о новом звании

Новости Беларуси. На неделе ансамблю «Песняры» присвоили звание заслуженного коллектива Республики Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Наверное, в нашей стране нет ни одного человека, который бы не был знаком с репертуаром «Песняров». «Беловежская Пуща», «Молодость моя, Белоруссия», «Вологда» – эти и другие композиции уже в золотом фонде нашей страны, да и не только. Музыку легендарного ансамбля знают далеко за пределами Беларуси. Несмотря на то, что у музыкантов плотный гастрольный график, они буквально несколько часов назад вернулись из России, где у них были концерты, «Песняры» нашли время, чтобы прийти в студию программы «Неделя».

Для нас большая честь принимать вас. Во-первых, поздравляем с присвоением такого высокого звания. Что оно для вас значит, для коллектива?

Вы знаете, для нас, конечно, это большая честь. И я уверен, что это признание заслуг не только молодого поколения ансамбля «Песняры», нашего поколения, но и всех поколений артистов, которые работали вместе с Владимиром Мулявиным. Это более 60 не только артистов – музыкантов, звукорежиссеров. Очень много людей, которые помогали, прославляли этот замечательный коллектив и сделали его известным на весь мир.

Вы действительно, наверное, с концертами объездили весь мир. А где вас лучше всего принимают? Где вас ждут больше всего?