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В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей?

19 октября 2024 13:07
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В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей? -1

Юлия Самусенко, ведущая:
В Белгосфилармонии продолжается юбилейный фестиваль «Белорусская музыкальная осень». Если вы еще не успели там побывать, то еще есть возможность услышать любимых исполнителей и насладиться мелодиями. Среди важных мероприятий – творческий вечер Марины Мулявиной, дочери основателя ансамбля ВИА «Песняры» Владимира Мулявина.

Сегодня она в гостях «Нового утра».

Александр Стасевич, ведущий:
Мы поздравляем вас с таким замечательным событием, все-таки творческий вечер, и я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно узнать, что же их ждет, что же будет в программе, что они услышат и увидят.

В Белгосфилармонии состоится творческая встреча с дочерью Мулявина – что интересного ждёт зрителей? -3

Марина Мулявина, дочь основателя ВИА «Песняры» Владимира Мулявина:
Этот год полон юбилеев. Юбилей «Песнярам» – 55 лет. 80-летие освобождения Беларуси. Что может быть большим подарком для страны, чем возрождение музыки, программы «Песняров» «Через всю войну», которой в этом году исполнилось 40 лет. 

Александр Стасевич:
Получается, в программе у нас будут всем известные, любимые хиты из... 

Марина Мулявина:
Программы «Через всю войну». Программа вышла в 1984 году, в апреле. В Москву она уже перекочевала в мае. И что интересно, после этого был снят фильм. И через год впервые в Беларуси «Песняры» давали эту программу на подмостках Большого театра, где было тысячи людей, десятки тысяч людей, смотревших эту программу. Там была волна народа. Представляете, как это было интересно.

Далее смотрите в видео

# Владимир Мулявин # Марина Мулявина # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Музыка # «Песняры»

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