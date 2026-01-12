85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина

Его называли «песняром» не по званию, а по призванию. Он начал карьеру в Сибири, но посвятил себя белорусской песне, которая в его исполнении точно и мелодично описывает красоту нашей земли и человечность нашего народа.

12 января 85 лет со дня рождения Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человека, который не просто создал бренд «Песняры», а заставил весь мир влюбиться в белорусскую песню, соединив народный фольклор с дерзким драйвом рок-музыки. Владимир Георгиевич не был белорусом по рождению, но стал им по духу. Он смог расслышать в белорусском языке ту уникальную мелодику, которую до него не замечали. «Касіў Ясь канюшыну», «Александрына», «Беловежская пуща» – эти хиты гремели от Канн до Нью-Йорка. Мулявин был перфекционистом: он искал аутентичные инструменты в глухих деревнях и создавал сложнейшие аранжировки, которые и сегодня кажутся авангардными.