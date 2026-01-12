85 лет со дня рождения человека-легенды! В Беларуси вспоминают творчество Владимира Мулявина
Его называли «песняром» не по званию, а по призванию. Он начал карьеру в Сибири, но посвятил себя белорусской песне, которая в его исполнении точно и мелодично описывает красоту нашей земли и человечность нашего народа.
12 января 85 лет со дня рождения Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человека, который не просто создал бренд «Песняры», а заставил весь мир влюбиться в белорусскую песню, соединив народный фольклор с дерзким драйвом рок-музыки. Владимир Георгиевич не был белорусом по рождению, но стал им по духу. Он смог расслышать в белорусском языке ту уникальную мелодику, которую до него не замечали. «Касіў Ясь канюшыну», «Александрына», «Беловежская пуща» – эти хиты гремели от Канн до Нью-Йорка. Мулявин был перфекционистом: он искал аутентичные инструменты в глухих деревнях и создавал сложнейшие аранжировки, которые и сегодня кажутся авангардными.
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Он не был белорусом по рождению, но стал им по духу, навсегда вписав свое имя в мировую музыкальную культуру. Молодой талантливый парень совершил невозможное: он взял забытую белорусскую песню и заставил ее звучать на весь мир так, что аплодировали и в Каннах, и в Нью-Йорке. Владимир Мулявин был виртуозным гитаристом и гениальным аранжировщиком.
Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:
Что касается работы – это было как в армии, папа не приветствовал никакую халтуру, если работать, значит, работать, полный контроль. Отец никогда не говорил, что добился 100-процентного результата. Даже если отец делал это на высшем уровне, он говорил, что недобрал, процентов 90 только сделал.
В каждом музыкальном произведении Мулявин видел свою историю. Мало кто знает, что одна из самых узнаваемых песен ансамбля «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну» в ее первоначальном фольклорном виде звучала совсем иначе, медленно и монотонно. А Владимир Георгиевич добавил этой композиции дерзкого драйва, сложнейшего ритмического рисунка и ту самую многоголосицу. Когда песня впервые прозвучала на большой сцене, сразу же произвела триумф.
Дело Владимира Мулявина продолжает нынешний состав ансамбля «Песняры». В новых форматах, в молодых голосах, в современных аранжировках. Традиция не прерывается, она трансформируется, сохраняя тот самый «золотой стандарт» качества, который задал маэстро.
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