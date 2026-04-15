«Чтобы пироги получились, нужно, чтобы было очень хорошее настроение».
Родители наряжали детей в красивые наряды, а дома собиралась вся семья.
Торжество открыл благодарственный молебен под руководством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Лукашенко посетил храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи, зажег пасхальную свечу и пообщался с прихожанами и священниками.
Не свеженаписанный, а тот, что слышал просьбы не чужих и Александру Лукашенко людей.
По традиции этот день проводят в кругу близких, в молитве и духовном единении. Глава государства также следует этой традиции – ежегодно посещает храмы в разных уголках страны, разделяя праздник с нами – белорусами.
Торжественное богослужение в главном православном храме возглавлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
Прихожане встретили святыню с особым трепетом и тихой радостью. Многие пришли семьями.
Глава государства ежегодно посещает храмы в разных уголках страны, разделяя праздник с верующими.
Также Александр Лукашенко поздравил с Пасхой митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Подготовка к Пасхе – время для творчества. А здесь во многих белорусских семьях впору говорить о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Наш корреспондент изучила самые интересные из них.
Важной частью пасхальных традиций считается украшение и наполнение пасхальной корзины – символа изобилия, благополучия и надежды. Она олицетворяет собой дары, которые мы приносим Богу в благодарность за его жертву и воскресение.
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