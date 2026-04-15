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Новости по тегу #Пасха

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки
15 апреля 2026 09:59

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков
15 апреля 2026 09:56

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ
14 апреля 2026 06:40

Празднование Светлой Пасхи состоялось в БГУ

Лукашенко в праздник Пасхи: мир и согласие – главное достижение белорусского народа!
12 апреля 2026 16:37

Лукашенко в праздник Пасхи: мир и согласие – главное достижение белорусского народа!

Александру Лукашенко передали в дар икону Николая Чудотворца
12 апреля 2026 16:32

Александру Лукашенко передали в дар икону Николая Чудотворца

Президент зажег пасхальную свечу в храме Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе
12 апреля 2026 10:44

Президент зажег пасхальную свечу в храме Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе

Путь к свету и добру! Православные верующие празднуют Пасху
12 апреля 2026 08:01

Путь к свету и добру! Православные верующие празднуют Пасху

Свет Воскресения Христова! Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск
12 апреля 2026 07:56

Свет Воскресения Христова! Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск

Лукашенко на Пасху приехал в храм Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе
12 апреля 2026 07:35

Лукашенко на Пасху приехал в храм Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе

«Этот праздник связан с триумфом жизни». Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой
12 апреля 2026 07:32

«Этот праздник связан с триумфом жизни». Лукашенко поздравил православных христиан с Пасхой

Как православные готовятся к Пасхе? Изучили самые интересные традиции белорусских семей
11 апреля 2026 17:21

Как православные готовятся к Пасхе? Изучили самые интересные традиции белорусских семей

Что положить в пасхальную корзину и как не следует украшать яйца? Поговорили с иереем
11 апреля 2026 14:03

Что положить в пасхальную корзину и как не следует украшать яйца? Поговорили с иереем