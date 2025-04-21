В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения
Светлый праздник Пасхи в БГУ. Обширную программу в 2025 году подготовили для учащихся, а особую атмосферу мероприятию придало единение конфессий: в 2025-м день Светлого Христова Воскресения православные и католики отмечают вместе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжество открылось благодарственным молебном, который совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В богослужении приняли участие руководство, преподаватели и студенты университета. После молебна в исполнении архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора прозвучали традиционные пасхальные песнопения.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня, когда начался и рабочий день, и учебный день, очень хорошая возможность встретиться и со студенчеством, и профессорско-преподавательским составом, и на тему праздника, духовного праздника, который испокон веков на наших землях празднуется, совершить молебен, живое общение.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Суть образования – это найти студенту самого себя, определить свою миссию, определить, к чему он предрасположен. В равной степени, как и для христианина, для православного человека, это найти Бога внутри себя. Вот этот вот труд по нахождению себя, чтобы посмотреть на себя со стороны, очень важен.
Продолжилось мероприятие открытием выставки белорусского художника Геннадия Сухомлинова «Свет любви твоей». Экспозиция, представленная в галерее, включает более 70 живописных работ, посвященных гармонии человека и природы. Особое место в творчестве художника занимает духовная тематика.
Геннадий Сухомлинов, член Белорусского союза художников:
Картина – это жизнь. В каждой картине заложен кусок моей жизни. Не чьей-нибудь. Я внутрь вхожу в положение и начинаю его развивать. Думаю днем и ночью. Как это передать то, что вот ищу в себе внутри. Нахожу и потом это пытаюсь формально все оформить в картине.
БГУ и Белорусская православная церковь активно укрепляют сотрудничество в духовно-нравственном воспитании молодежи. В последние годы это взаимодействие вышло на новый уровень, охватывая образовательные, культурные и социальные проекты.