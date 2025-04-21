В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения

Светлый праздник Пасхи в БГУ. Обширную программу в 2025 году подготовили для учащихся, а особую атмосферу мероприятию придало единение конфессий: в 2025-м день Светлого Христова Воскресения православные и католики отмечают вместе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня, когда начался и рабочий день, и учебный день, очень хорошая возможность встретиться и со студенчеством, и профессорско-преподавательским составом, и на тему праздника, духовного праздника, который испокон веков на наших землях празднуется, совершить молебен, живое общение.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Суть образования – это найти студенту самого себя, определить свою миссию, определить, к чему он предрасположен. В равной степени, как и для христианина, для православного человека, это найти Бога внутри себя. Вот этот вот труд по нахождению себя, чтобы посмотреть на себя со стороны, очень важен.