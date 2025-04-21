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В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения

21 апреля 2025 13:41
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Светлый праздник Пасхи в БГУ. Обширную программу в 2025 году подготовили для учащихся, а особую атмосферу мероприятию придало единение конфессий: в 2025-м день Светлого Христова Воскресения православные и католики отмечают вместе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения-2

Торжество открылось благодарственным молебном, который совершил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В богослужении приняли участие руководство, преподаватели и студенты университета. После молебна в исполнении архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора прозвучали традиционные пасхальные песнопения.

В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Сегодня, когда начался и рабочий день, и учебный день, очень хорошая возможность встретиться и со студенчеством, и профессорско-преподавательским составом, и на тему праздника, духовного праздника, который испокон веков на наших землях празднуется, совершить молебен, живое общение.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Суть образования – это найти студенту самого себя, определить свою миссию, определить, к чему он предрасположен. В равной степени, как и для христианина, для православного человека, это найти Бога внутри себя. Вот этот вот труд по нахождению себя, чтобы посмотреть на себя со стороны, очень важен.

В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения-6

Продолжилось мероприятие открытием выставки белорусского художника Геннадия Сухомлинова «Свет любви твоей». Экспозиция, представленная в галерее, включает более 70 живописных работ, посвященных гармонии человека и природы. Особое место в творчестве художника занимает духовная тематика.

В БГУ организовали обширную программу по случаю празднования Светлого Христова Воскресения-8

Геннадий Сухомлинов, член Белорусского союза художников:
Картина – это жизнь. В каждой картине заложен кусок моей жизни. Не чьей-нибудь. Я внутрь вхожу в положение и начинаю его развивать. Думаю днем и ночью. Как это передать то, что вот ищу в себе внутри. Нахожу и потом это пытаюсь формально все оформить в картине.

БГУ и Белорусская православная церковь активно укрепляют сотрудничество в духовно-нравственном воспитании молодежи. В последние годы это взаимодействие вышло на новый уровень, охватывая образовательные, культурные и социальные проекты.

# Пасха # Религия # Вениамин # Геннадий Сухомлинов # Андрей Король

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