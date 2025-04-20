О закулисье конкурсов красоты и традициях на Пасху – большой разговор с Боженой Еремич и Екатериной Трикозой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня Пасха. Божена, как у вас в семье отмечают этот день? Как в семье Божены Еремич отмечают Пасху?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Это один из моих любимых праздников, и моя семья очень верующая, мы всегда в этот праздник ходим в костел, освящаем продукты, стараемся даже немного соблюдать пост. Очень сложно порой – столько мероприятий, поэтому, конечно, я из этого выбиваюсь зачастую. Для нас это семейный праздник. Ранее, когда была бабушка, бабушки живы по маминой и по папиной линии, мы ездили к ним в гости, вместе, большой дружной семьей праздновали. У нас традиция в семье – мы обязательно, как и все, красим яйца. Я обожаю этот праздник за то, что он такой добрый, семейный, связан с Богом. И всегда по моей жизни как-то в этот день какие-то чудеса происходят, добрые новости. Например, бывало такое, что я узнаю, что я победила в каком-то конкурсе. С корзиночкой на следующий день идем, освящаем. Как празднует Пасху семья Екатерины Трикозы?

Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Для меня, конечно, это тоже семейный праздник. И с самого детства у нас есть традиция – печь куличи. С мамой всегда печем куличи. Я даже порой мамам прошу: давай мы посередине года испечем куличи, потому что я очень люблю, они получаются очень вкусные. Александр Осенко:

Вы любите мучное, сладкое и побеждаете в конкурсе Мисс Минск – 2025? Екатерина Трикоза:

Только мамины куличи. Александр Осенко:

В храм ходите? Екатерина Трикоза:

Конечно. И на Вербное воскресенье, и на Пасху обязательно с родителями в храм ходим – всей семьей. Александр Осенко:

Мы все видим итоговую картинку. Мы снимали дневники, но все-таки мы не видим, что происходит за ширмой этого конкурса. Каков подготовительный процесс конкурса «Мисс Минск»? Как организаторы «Мисс Минск» готовили конкурс?

Божена Еремич:

Конкурсы красоты начинаются с кастингов. Кастинги у нас проходили в Минске, в Национальной школе красоты. Было всего два дня. За два дня пришло очень много девушек, желающих показать себя. Когда уже прошли кастинги, мы принимаем с членами жюри решение, кто выходит в финал. В наш финал прошли 15 участниц. Финал состоялся во Дворце Республики, но до этого действительно была большая работа.

Помимо того, что девушки ежедневно тренировались, они принимали участие в благотворительных мероприятиях. Для них были проведены мастер-классы по визажу, парикмахерскому искусству. Приходили различные гости, спикеры, с которыми девушки общались. В частности, приходила действующая «Мисс Беларусь», рассказывала про свой опыт, про международный опыт участия в конкурсах красоты. Мы вместе готовились к финальному шоу, носили справки уже за день, даже в день носили справки. По итогу, мне кажется, наше шоу было достойное, участницы достойные. И та работа, которую мы проделали, она была не зря. Были участницы, которые до «Мисс Минск» никогда не стояли на каблуках

Екатерина Трикоза:

Я не помню стрессоустойчивых испытаний, потому что нам это все с девчонками нравилось. Конечно, стресс есть, но стресс перебивается тем, что тебе это приятно, тебе это нравится, тебе это интересно. Вы в это все включаетесь и забываете про то, что болят ноги после пяти часов на каблуках. Божена Еремич:

Да, были такие, которые никогда до этого конкурса не стояли на каблуках. Я никогда не говорила, что буду 100 % победительницей

Александр Осенко:

Катя, какая цель была? Екатерина Трикоза:

Я никогда не говорила, что я хочу победить или я стану, потому что были девчонки, которые примеряли корону. Но я всегда говорила, что не буду примерять корону. Я никогда не говорила, что я 100 % вижу себя победительницей, я просто шла по этому пути. Александр Осенко:

Вы не лукавите, Катя? Екатерина Трикоза:

У нас даже была съемка. Мы примеряли платье, и нас попросили повертеть корону в руках и потом надеть ее на голову. Сначала я вертела в руках, а потом говорят: теперь примерь. Я сказала вежливо, аккуратно: нет, я не примерю. Нашли другую девочку, которая по итогу примерила корону. О перспективах после победы на конкурсе «Мисс Минск»

Александр Осенко:

Вы уже сейчас «Мисс Минск» 2025 года. Что вы видите в перспективе? Кем вы хотите быть? Екатерина Трикоза:

Я очень не люблю загадывать на будущее и думать, кем я хочу стать. Все-таки у меня сейчас жизнь разделилась на две. Это жизнь моя обычная, которая была, где я училась, и жизнь другая. Я думаю, что в дальнейшем эти две жизни перемешаются и что-то из этого выльется. Каков идеал женщины для самой красивой девушки столицы? Александр Осенко:

Какой для вас идеал женщины? Екатерина Трикоза:

Я думаю, что это мудрая женщина с правильными ценностями моральными.

Александр Осенко:

Какие это ценности? Екатерина Трикоза:

Это дети, это муж, семья. Александр Осенко:

А сколько детей вы себе напланировали? Екатерина Трикоза:

Сколько Бог даст. Если Бог даст двое, значит, двое. Даст трое – значит, я буду рада троим. Рецепт жизни от настоящей белоруски