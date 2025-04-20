Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске

Праздник праздников и торжество торжеств. Христианский мир сегодня, 20 апреля, отмечает Светлую Пасху. С особыми чувствами верующие встречают Воскресение Христово, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это один из главных церковных праздников, который дарит надежду на мир, радость и объединяет верующих в едином духовном порыве. А в 2025 году это как никогда ощутимо. Ведь сегодня Пасху отмечают все христиане. В католических и православных храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. Люди приходили с самого утра, чтобы разделить радость Воскресения Христова и осветить пасхальную снедь – куличи, хлеб, окрашенные яйца. А после освящения верующие возвращались домой, чтобы разделить радость праздника с семьей. По всей Беларуси верующие освящают пасхальные корзинки. Традиционно и наш Президент встречает Пасху со своей большой семьей – с белорусами. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине. Это уникальный монастырь, который с XVII века сохранился в первозданном виде. В этих стенах, которые хранят отпечатки истории, Президент говорил о прошлом, настоящем и будущем Беларуси. Конечно, в Христово Воскресение не хотелось глубоко погружаться в земные заботы, но сегодня мир так хрупок, что, кажется, этот светлый праздник остается тем самым спасительным маяком, который напоминает о по-настоящему важных вещах. В Свято-Покровском храме побывала и Алена Сырова.

Четырехвековая запутанная история монастыря с моментами, когда на протяжении двух десятилетий населенный пункт, в котором он находится, принадлежал сразу двум государствам – Российской империи и Речи Посполитой. Сохранившиеся артефакты и факт того, что здесь останавливался Наполеон, обсуждая с остатками своей армии возможность переправы через Березину – это то, что в Покровский монастырь может привлечь людей светских и даже невоцерковленных. Но, оказавшись здесь, каждая душа что-то большее почувствует сама.

– Мы счастливы, да. Особенно в этот праздник.

– Наверное, с годами еще ярче становится праздник этот. Мы более осознанно уже его понимаем, именно всю сущность его, что жизнь продолжается, даже после смерти.

С возрастом приходит осознание духовности и душевного состояния ее поддержки. Поэтому здесь место такое, где можно найти тот момент, в котором ты можешь теряться в жизни.

Каждый год в Светлое православное Воскресенье вместе с белорусами в храме Президент. Каждый год это разные церкви в небольших городах страны. Всегда интересно, как с тенденциями времени совпадает выбор той, в которой глава государства зажжет пасхальную свечу.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы появился в 1796-м как униатский на месте костела, основанного известным деятелем ВКЛ Львом Сапегой еще в 1604-м. 200 лет спустя его перекрестили в православие. В 2025 году Пасха совпадает у всех христиан. Так что традиционное пасхальное приветствие от Первого лица… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Христос воскресе!

– Воистину воскресе! …сегодня адресовано абсолютному большинству верующих мира и, что ближе, Беларуси. Со своими соотечественникам Александр Лукашенко традиционно откровенен. Лукашенко: этот год будет очень серьезным в плане наведения порядка в нашей стране.

Но прежде чем о мирском – о духовных скрепах, которые у белорусов есть, но которые необходимо беречь. Чем мы и намерены заняться в ближайшее время. Глава государства в этой связи выделил сразу две инициативы: строительство Музея истории мировых религий и создания конфессиональных центров.