Один праздник для всех. Как люди разных национальностей отмечают Пасху в Беларуси

Наша страна стала домом для представителей разных конфессий. В Беларуси они живут в единстве и согласии. А Пасха, которую в этом году отмечают в один день все христиане, что бывает достаточно редко, делает нас еще сплоченнее и подчеркивает ценность мира, который уже много лет царит в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Энтони, уроженец Нигерии, сейчас живет в Беларуси. Приехал ради учебы в Витебском медуниверситете, но нашел для себя и нечто большее. Работает при костеле министрантом, то есть помощником священнослужителя. Особенно сильно его присутствие необходимо во время таких праздничных служб, как эта. Энтони Омонреджи, министрант римско-католического костела:

Пасха очень важна, особенно для католиков. Это важное событие как в году, так и в истории церкви и нашей жизни. Оно рассказывает о том, с чем столкнулся Христос 2000 лет назад. Рад, что смогу отслужить мессу.

Александр Сапель, ксендз:

Амаль 20 гадоў у парафіі Духа Святога ў Віцебску праходзіць пастырства моладзі каталіцкай, якая прыязджае з-за мяжы. Гэта ў асноўным студэнты з Шры-Ланкі і Нігерыі, якія католікі. Яны прыходзяць і патрабуюць духоўнай парады і таксама практыкуюць сваю веру.

В нашей стране на протяжении веков находили духовную пристань люди разных национальностей. В Новейшей истории белорусская земля не знала разногласий по религиозному признаку. И это не историческое везение, а результат крепкого союза.

Пасху, но уже православную, отмечает и чета Юхневичус. В Витебск из Риги семья Ромуне перебралась еще в 90-е. С тех пор многое изменилось, но традиции остаются прежними. Рецепт куличей старинный, почти семейная реликвия. А вот украшение главного пасхального блюда каждый раз новое. За это отвечает подрастающее поколение.

– Мама, а как мне лучше украсить кулич?

– Украшай, как тебе хочется, как фантазия твоя работает. Пускай это будет твой авторский личный кулич. Беларусь открыта всем, кто приезжает с чистыми намерениями. Здесь помнят и чтят общее прошлое и стремятся построить лучшее будущее. Человек и семейные ценности в центре внимания государства. В этом убедились и Юхневичус. В Витебске они обрели не просто дом, но и тепло его очага.

Ромуне Юхневичюс:

Родители, бабушки пекли куличи. Самые вкусные куличи, это, конечно, бабушкины – из печи. Это было большое событие, потому что готовилось за несколько суток. Бабушка делала куличи на опаре. Богдан Юхневичюс:

Это семейный праздник, когда все члены семьи собираются в одном месте, радуются встрече, вспоминают какие-то интересные, веселые моменты в своей жизни.