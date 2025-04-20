Пасхальная свеча, поздравление верующих со светлым праздником Пасхи и разговор на серьезные темы. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот светлый праздник, объединяющий миллионы людей по всему миру, отмечают в окружении самых близких. И наш Президент, уже по сложившейся доброй традиции, встречает его вместе со своей большой семьей – нами, белорусами.

Мир настолько хрупок, что, кажется, вера – наше единственное спасение. Вера в то, что в общем доме будет тихо и спокойно. Несмотря на всю праздничность, в светлое Христово Воскресение приходится говорить не только о светлом и добром. Сегодня, когда мир сотрясают геополитические конфликты, этот светлый праздник остается тем самым маяком, который напоминает о простой истине: милосердие и единение важнее различий в языке, культуре и убеждениях. Александр Лукашенко 20 апреля обратился с важными словами к собравшимся прихожанам, а через них – ко всем верующим страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я об этом уже говорил в прошлый раз, на Рождество Христово, о том, что это непростые годы, особенно этот год. Нам надо мобилизоваться, сплотиться и пройти его. Турбулентность, хаос, неразбериха в мире огромные. Просто мы стараемся, власти, уберечь вас от этого хаоса, чтобы каждый, занимаясь своим делом, видел результаты своего труда, растил детишек, образование старался дать ему, но годы очень сложные, очень тяжелые, особенно в условиях санкций для нашей экономики. Экономика в основе всего. Подъезжая к вашему храму, мы с председателем райисполкома обсуждали и работу нашего Толочинского района. Это один из лучших районов в Витебской области и в нашей стране в целом по показателям. Но, к сожалению, в воскресный день не хотелось бы говорить о плохом. Я замечаю, что те, кому мы немало помогали, не очень хорошо работают. Поэтому церкви не врут, должен вам прямо сказать, этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране. Мы этот год должны прожить достойно, создав нормальные условия для жизни, прежде всего, наших детей.

Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области. Поэтому я сказал председателю райисполкома, представителю Президента здесь, инсайдерская тебе информация: готовься к очень серьезным контрольным проверкам для того, чтобы мы могли оценить, а что Витебщина сделала за эти годы. У нас уже появилось некоторое иждивенческое настроение. А сейчас мы туда напишем. В TikTok Президент прочитает, со всеми разберется. Очень правильно. Будем разбираться со всеми. Поэтому, пользуясь случаем, находясь в этом храме божьем, хочу вас попросить, делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного легче, намного проще, чем у южных наших соседей. Не хотелось бы, чтобы мы до этого дошли.