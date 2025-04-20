Главы основных конфессий Беларуси обратились с пасхальным посланием
Христиане к торжеству готовились больше месяца – позади Великий пост. Под сводами церквей уже прозвучало пасхальное приветствие, которым принято одаривать верующих следующие 40 дней до дня Воскресения Господня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пасха – триумф жизни над смертью, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. И сейчас сердца всех верующих наполняются гармонией и спокойствием.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Всем вам, дорогие братья и сестры, желаю, чтобы пасхальная радость наполняла ваши сердца, питала, вдохновляла на всё доброе и полезное, и источником этой радости было осознание того, что Господь с нами. Господь преодолел величайшее зло, он победитель смерти, победитель ада, победитель греха, и он помогает людям. Нам нужно объединить свои усилия, призывать Бога в этом, и мы сможем преодолеть многие трудности сегодняшнего дня, которые, кажется, порой непреодолимы людям. Но все возможно Богу, всё возможно верующим. Светло праздновать праздник Пасхи Господней, хранить эту радость в сердцах своих, делиться с другими и как можно чаще приветствовать друг друга «Христос Воскресе».
В 2025 году светлый праздник Пасхи вместе отмечают и православные, и католики. Уже с вечера в храмах проводились торжественные богослужения. В костеле – навечерие Пасхи. Верующие вспоминали мученическую смерть и воскресение Христа. На Пасхальной вигилии зажгли один из главных символов праздника – Пасхалу. Огонь – частичку божьего дара – прихожане забирают после службы домой, где вместе с родными и близкими разделяют радость праздника в кругу семьи.
Архиепископ Иосиф Станевский, Митрополит Минско-Могилевский:
Хрыстос уваскрэс, сапраўды ўваскрэс, Алілуя! Дарагія браты і сёстры, у чарговы раз мы стаім перад таямніцай пустой магілы Ісуса Хрыста і чуем словы поўныя любові, суцяшэнні і надзеі. Не бойцеся, Хрыстос ужо ўваскрэс, пан мой і надзея, а месцам сустрэчы будзе Галілея. Уваскрэслы Ісус загадвае сваім вучням ісці ў Галілею, месца, дзе падчас паўсядзённых спараваў яны сустрэліся з ім, настаўнікам з Назарэту, і пайшлі за ім. Няхай і наша сустрэча з жывым Хрыстом, прысутным у найсвяцейшым Сакраманты, дапаможа нам у нашай штодзённасці знайсці мету і сэнс жыцця. А таксама ўмацуем надзею на канчатковую перамогу дабра над злом.
Отмечать великий праздник верующие будут на протяжении 40 дней. Ровно столько времени воскресший Христос был со своими учениками до момента вознесения на небо. В церквях и костелах будут проходить праздничные богослужения.