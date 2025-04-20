Главы основных конфессий Беларуси обратились с пасхальным посланием

Христиане к торжеству готовились больше месяца – позади Великий пост. Под сводами церквей уже прозвучало пасхальное приветствие, которым принято одаривать верующих следующие 40 дней до дня Воскресения Господня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пасха – триумф жизни над смертью, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. И сейчас сердца всех верующих наполняются гармонией и спокойствием.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Всем вам, дорогие братья и сестры, желаю, чтобы пасхальная радость наполняла ваши сердца, питала, вдохновляла на всё доброе и полезное, и источником этой радости было осознание того, что Господь с нами. Господь преодолел величайшее зло, он победитель смерти, победитель ада, победитель греха, и он помогает людям. Нам нужно объединить свои усилия, призывать Бога в этом, и мы сможем преодолеть многие трудности сегодняшнего дня, которые, кажется, порой непреодолимы людям. Но все возможно Богу, всё возможно верующим. Светло праздновать праздник Пасхи Господней, хранить эту радость в сердцах своих, делиться с другими и как можно чаще приветствовать друг друга «Христос Воскресе».

В 2025 году светлый праздник Пасхи вместе отмечают и православные, и католики. Уже с вечера в храмах проводились торжественные богослужения. В костеле – навечерие Пасхи. Верующие вспоминали мученическую смерть и воскресение Христа. На Пасхальной вигилии зажгли один из главных символов праздника – Пасхалу. Огонь – частичку божьего дара – прихожане забирают после службы домой, где вместе с родными и близкими разделяют радость праздника в кругу семьи.