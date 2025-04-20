Благодатный огонь доставили в Свято-Духов кафедральный собор Минска

В главном православном храме Беларуси божественная литургия этим утром началась со встречи частички Благодатного огня. Его доставили к нам из Иерусалима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с верующими радость этого события разделила и наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Доброе утро, студия! Здесь у Свято-Духова кафедрального собора по-особенному ощущается дух главного праздника церковного календаря Пасхи. У храма собрались тысячи прихожан, ведь совсем недавно именно сюда была доставлена частичка Благодатного огня из храма Гроба Господня.

Святыня из Иерусалима проделала большой путь – еще вчера приземлилась в московском аэропорту «Внуково». И вот уже сегодня священный огонь на белорусской земле. Верующие встретили его с особым трепетом и радостью. Чтобы увидеть святое пламя люди выстраивались в очереди, многие пришли целыми семьями. Зажигая свечи, поздравляли друг друга с праздником Воскресения Христова.