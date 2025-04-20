Благодатный огонь доставили в Свято-Духов кафедральный собор Минска
В главном православном храме Беларуси божественная литургия этим утром началась со встречи частички Благодатного огня. Его доставили к нам из Иерусалима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с верующими радость этого события разделила и наша съемочная группа.
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Элла Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
Доброе утро, студия! Здесь у Свято-Духова кафедрального собора по-особенному ощущается дух главного праздника церковного календаря Пасхи. У храма собрались тысячи прихожан, ведь совсем недавно именно сюда была доставлена частичка Благодатного огня из храма Гроба Господня.
Святыня из Иерусалима проделала большой путь – еще вчера приземлилась в московском аэропорту «Внуково». И вот уже сегодня священный огонь на белорусской земле. Верующие встретили его с особым трепетом и радостью. Чтобы увидеть святое пламя люди выстраивались в очереди, многие пришли целыми семьями. Зажигая свечи, поздравляли друг друга с праздником Воскресения Христова.
Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:
Чудесным образом на Пасху Христову в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Это чудо Божие. Там, где действует Господь, побеждаются законы физического мира, побеждаются законы природы, естества. И вот это чудо, оно является утешением для православных христиан, является свидетельством того, что Бог жив, Бог с нами, Бог присутствует в нашей жизни.
Подробности в видео.