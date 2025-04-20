По всей Беларуси верующие освящают пасхальные корзинки

Во всех храмах Беларуси 20 апреля многолюдно с самого утра. Верующие приходят на праздничные службы, чтобы вместе разделить радость Воскресения Христова. Освящают пасхальную снедь и православные, и католики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержимое пасхальных корзинок, как правило, схоже: куличи, окрашенные яйца, хлеб, соль и творожные пасхи. Эти дары несут в себе глубокий духовный смысл, олицетворяя радость и обновление. После освящения верующие возвращаются домой, чтобы разделить радость праздника с близкими.

Пасха – это светлый праздник, знаменующий собой обновление, воскрешение. То есть мы должны жить с надеждой на лучшее, творить добро.

Все это так воодушевленно, празднично, торжественно. Прежде всего, это вера в Бога, вера в традиции наших дедов, наших отцов.

Согласно церковным канонам, первые 40 дней после Пасхи считаются праздничными. И на протяжении всей следующей недели в храмах будут продолжаться торжественные службы. Над церквями будет разносится пасхальный перезвон, возвещая радостную весть о Воскресении Христовом.

Иерей Антоний Гуров, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:

Пасха Христова – это великий и торжественный праздник. Это великое событие в жизни, в истории всего человечества. Истинный Бог, истинный человек воскрес, победил человеческую смерть, победил проклятие людей, восстал из мертвых и воскрес. Бог с нами, Бог жив. Пасха Христова – это глубочайшее откровение Бога о его любви к нам.

Один из главных символов праздника Светлой Пасхи – Благодатный огонь. Из Иерусалима в Минск он был доставлен к началу утренней Божественной литургии. Встретить святыню в Свято-Духов кафедральный люди пришли целыми семьями. Священнослужители зажгли лампады от этого чудесного пламени и развезли их по всем уголкам Беларуси.