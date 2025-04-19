Румак: Пасха свидетельствует о том, что все белорусы, независимо от вероисповедания, живут в мире и согласии

Великая, или еще как говорят, тихая суббота и у православных, и у католиков, которые в 2025 году встретят Воскресение Христово вместе – время покоя, самой искренней молитвы и последних приготовлений к светлому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Совместное празднование светлого праздника, который иногда называют праздником всех праздников. Он еще раз свидетельствует о том, что все белорусы, проживающие на нашей земле, независимо от вероисповедания, национальности, живут в мире и согласии. Беларусь издавна считается многоконфессиональным и многонациональным государством, где традиции различных народов почитаются и уважаются. В условиях глобализации такое разнообразие становится ценнейшим преимуществом, позволяющим сохранять культурное наследие и строить будущее на основах взаимопонимания и уважения. Лукашенко: все конфессии в Беларуси живут в мире. Это удивительно даже для так называемых цивилизованных стран. Подробности здесь.

Накануне Светлого Христова Воскресения к главному празднику года, Пасхе, готовится и семья Будько из агрогородка Вертелишки. Дети вместе с родителями украшают куличи и красят яйца, а вечером по традиции все вместе пойдут в церковь. Александр Будько, житель агрогородка Вертелишки:

Это самый большой и самый главный праздник всего человечества, который нам говорит, что произошла победа жизни над смертью. Все мы обязательно пойдем на всенощную. Потом стол, все ждут стол. Был долгий пост, в нашей семье все пост соблюдают, постят. И мы ждем всех вкусностей.

Корзина семьи Будько еще наполняется пасхальной снедью. А тысячи белорусов по всей стране уже освятили куличи. Многолюдно сегодня и в православных, и в католических храмах. В гродненском Фарном костеле святой водой пищу окропляли каждые полчаса. Атмосфера в эти дни здесь особая. В храме специально к празднику появились пасхальные декорации.

А это уже православный храм – древняя Коложская церковь. В Великую субботу верующие приходят сюда, чтобы приложиться к святой плащанице.