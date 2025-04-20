Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было

Традиционно и наш Президент встречает Пасху со своей большой семьей – с белорусами. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это уникальный монастырь, который с XVII века сохранился в первозданном виде. В этих стенах, которые хранят отпечатки истории, Президент говорил о прошлом, настоящем и будущем Беларуси. Конечно, в Христово Воскресение не хотелось глубоко погружаться в земные заботы, но сегодня мир так хрупок, что, кажется, этот светлый праздник остается тем самым спасительным маяком, который напоминает о по-настоящему важных вещах. Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске.

О важности хранить и помнить говорят тысячелетиями. Силен тот, кому есть на что опираться. Дай Бог, чтобы воскресший Господь хранил вас и всегда был с вами, и Матерь Божия тоже всегда благословляла вас. Христос Воскрес!

Подарок от настоятельницы монастыря матушки Анфисы: Икона священномученика Харалампия. Его мощи находится на Афоне, и он является вторым покровителем Афона после Матери Божией. Ему молятся от пандемии вирусов, от других болезней. И знаете, когда его вели на казнь за Господа, то Господь его спросил, что он хочет. А он сказал: там, где будет память обо мне, там, где будут помнить и молиться мне, на том месте не будет ни глада, ни потопа, ни тлетворного воздуха, а будет изобилие плодов, вина и лея, и, конечно, скота. Поэтому дай Бог, чтобы священномученик Харалампий помогал нам всем, чтобы у нас именно было изобилие плодов, чтобы не было пандемии, потому что это тлетворный воздух. Чтобы было изобилие скота, елея, вина и, конечно, хлеба. Христос Воскресе!

На территории Покровского монастыря практически три церкви, в каждую приходят просить о главном – о здоровье. Здоровье народа измеряется его единством и сплоченностью. Без них никакой путь не пройти. А он у нас точно будет длинным. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине.

И как тут не вспомнить о мирском – благополучии. В масштабах государства оно зиждется на экономике. В случае с Беларусью еще и на справедливости. Пусть и принято считать, что на земле ее нет, но стремиться-то хотя бы надо… Президент обещает стимулировать это стремление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не должно быть пустующих земель, не должно быть свалок, разрушенных земель в виде карьеров и так далее, и тому подобное. Вы это все видите, я тоже это вижу. Но мы этот год должны прожить достойно, создав нормальные условия для жизни, прежде всего, наших детей. Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области (подробнее). В основе, я вам обещал и обещаю, в моей политике властей будет справедливость. Заработал – получи. Не работаешь… Вот Господь нам нефть и газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть по трубе, кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет. Мы все своими руками зарабатываем. Наверное, в этом какой-то смысл, раз он так решил.

Среди тех, кто сегодня слушал Президента в храме Покрова Святой Богородицы схимонахини. Их в этом монастыре всего 14 человек, тех, кто выбрал наиболее глубокую степень отречения от мира во имя служения, которое подразумевает практически непрерывную молитву. В том числе и за Беларусь. За самое главное, что есть у каждого гражданина. В Пасху в церквях всегда многолюдно. В последние годы среди прихожан все больше молодежи. Те, кто в этой церкви практически каждые выходные, подтвердят.

– Обычно в воскресенье людей здесь немерено.

– Приезжают из Крупок, из Орши, из Витебска паломники. Кто-то скажет – веяние времени. Но, похоже, все же взросление нации.

Видимо, стали взрослые чаще молиться, потому что, я помню, в советское время был, скажем, атеизм. Не было такого, чтобы ходили в храмы. А сейчас, поскольку ходят родители, я думаю, что и дети к этому приучаются. Конечно, сейчас больше людей ходят молиться. Это, наверное, правильно. Благость такая, мы все ждем этот праздник, верим в чудо, и пусть оно свершится для всех. Пасха, как и любой другой праздник – это радость. И традиции…

– Я ем куличи, я люблю, люблю биться!

– Сегодня уже бился с утра?

– Да.

– Кто победил?

– Я!

Традиции – это семья. В детстве постоянно. С бабушкой я росла и на постоянной основе мы сюда приходили на всеночную, мы прям стояли всю службу. Это была наша своеобразная традиция, где неважно, что происходит дома – мы должны быть на всеночной. Это было на постоянной основе. Страна в некотором смысле – одна большая. Сегодня мы вместе радуемся и думаем практически об одном и том же.

За мир над нашей страной, мирное небо, о здоровье близких и родных.