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Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было

20 апреля 2025 16:54
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Традиционно и наш Президент встречает Пасху со своей большой семьей – с белорусами. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это уникальный монастырь, который с XVII века сохранился в первозданном виде. В этих стенах, которые хранят отпечатки истории, Президент говорил о прошлом, настоящем и будущем Беларуси. Конечно, в Христово Воскресение не хотелось глубоко погружаться в земные заботы, но сегодня мир так хрупок, что, кажется, этот светлый праздник остается тем самым спасительным маяком, который напоминает о по-настоящему важных вещах.

Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-2

О важности хранить и помнить говорят тысячелетиями. Силен тот, кому есть на что опираться.

Дай Бог, чтобы воскресший Господь хранил вас и всегда был с вами, и Матерь Божия тоже всегда благословляла вас. Христос Воскрес!

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-4

Подарок от настоятельницы монастыря матушки Анфисы:

Икона священномученика Харалампия. Его мощи находится на Афоне, и он является вторым покровителем Афона после Матери Божией. Ему молятся от пандемии вирусов, от других болезней. И знаете, когда его вели на казнь за Господа, то Господь его спросил, что он хочет. А он сказал: там, где будет память обо мне, там, где будут помнить и молиться мне, на том месте не будет ни глада, ни потопа, ни тлетворного воздуха, а будет изобилие плодов, вина и лея, и, конечно, скота. Поэтому дай Бог, чтобы священномученик Харалампий помогал нам всем, чтобы у нас именно было изобилие плодов, чтобы не было пандемии, потому что это тлетворный воздух. Чтобы было изобилие скота, елея, вина и, конечно, хлеба. Христос Воскресе!

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-6

На территории Покровского монастыря практически три церкви, в каждую приходят просить о главном – о здоровье. Здоровье народа измеряется его единством и сплоченностью. Без них никакой путь не пройти. А он у нас точно будет длинным.

Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-8

И как тут не вспомнить о мирском – благополучии. В масштабах государства оно зиждется на экономике. В случае с Беларусью еще и на справедливости. Пусть и принято считать, что на земле ее нет, но стремиться-то хотя бы надо… Президент обещает стимулировать это стремление.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не должно быть пустующих земель, не должно быть свалок, разрушенных земель в виде карьеров и так далее, и тому подобное. Вы это все видите, я тоже это вижу. Но мы этот год должны прожить достойно, создав нормальные условия для жизни, прежде всего, наших детей. Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области (подробнее). 

В основе, я вам обещал и обещаю, в моей политике властей будет справедливость. Заработал – получи. Не работаешь… Вот Господь нам нефть и газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть по трубе, кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет. Мы все своими руками зарабатываем. Наверное, в этом какой-то смысл, раз он так решил.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-12

Среди тех, кто сегодня слушал Президента в храме Покрова Святой Богородицы схимонахини. Их в этом монастыре всего 14 человек, тех, кто выбрал наиболее глубокую степень отречения от мира во имя служения, которое подразумевает практически непрерывную молитву. В том числе и за Беларусь. За самое главное, что есть у каждого гражданина.

В Пасху в церквях всегда многолюдно. В последние годы среди прихожан все больше молодежи. Те, кто в этой церкви практически каждые выходные, подтвердят.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-14

Обычно в воскресенье людей здесь немерено.
– Приезжают из Крупок, из Орши, из Витебска паломники.

Кто-то скажет – веяние времени. Но, похоже, все же взросление нации.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-16

Видимо, стали взрослые чаще молиться, потому что, я помню, в советское время был, скажем, атеизм. Не было такого, чтобы ходили в храмы. А сейчас, поскольку ходят родители, я думаю, что и дети к этому приучаются. Конечно, сейчас больше людей ходят молиться. Это, наверное, правильно. Благость такая, мы все ждем этот праздник, верим в чудо, и пусть оно свершится для всех.

Пасха, как и любой другой праздник – это радость. И традиции…

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-18

Я ем куличи, я люблю, люблю биться! 
– Сегодня уже бился с утра? 
– Да. 
– Кто победил?
– Я!

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-20

Традиции – это семья.

В детстве постоянно. С бабушкой я росла и на постоянной основе мы сюда приходили на всеночную, мы прям стояли всю службу. Это была наша своеобразная традиция, где неважно, что происходит дома – мы должны быть на всеночной. Это было на постоянной основе.

Страна в некотором смысле – одна большая. Сегодня мы вместе радуемся и думаем практически об одном и том же.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-22

За мир над нашей страной, мирное небо, о здоровье близких и родных.

Лукашенко встретил Пасху вместе с белорусами – рассказываем, как это было-24

Независимо от возраста, статуса и должностей, поднимаем глаза вверх и верим в то, что нас кто-то любит, а значит – бережет. Так есть и так будет.

# Пасха # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Православные в Беларуси # Католики Беларуси

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