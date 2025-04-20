У нас яйца, у них – камни и картошка. Вот как встретили Пасху в Беларуси и в США

Впереди всего экономика, конечно. А потому даже в этот праздничный день Президент интересуется делами насущными. Вот с этого вопроса начался сегодняшний визит главы государства в Толочин. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы готовьтесь в ближайшее время очень серьезно. Это тебе инсайдерская информация. Очень серьезно проверю. Особенно по падежу скота. По всей Витебской области. Сельское хозяйство – это наш ценный ресурс. АПК и белорусов кормит, и бюджет пополняет. Так что понятно, почему здесь фокус. Ну а слава о продуктах труда наших аграриев идет впереди них. К примеру, вот такая атмосфера в белорусском магазине в Тбилиси.

А перед Пасхой продуктовые закупки проводились особенно бойко. Конечно, самый популярный товар – это яйца, которые принято красить и освещать в храмах. Но в Америке нашли неожиданную замену этому продукту. Вместо яиц наполняли праздничные корзины луком, картошкой и даже камнями. Интернет наводнили обучающие ролики, как замаскировать аналоги. Причины для такого творчества – высокие цены на яйца. В США в последнее время их стоимость увеличилась в разы, а на рынке образовался дефицит. Традиционно перед Пасхой растут продажи этого товара и в Беларуси. Очереди в магазинах и на рынках были, но стратегический запас сформирован, а потому в наших корзинах – никакого суррогата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Только натуральный и свежий продукт, в качестве которого на неделе убедились наши корреспонденты.

Легендарный рынок в центре Минска, настоящая Мекка для продовольственных шопоголиков. Предпасхальный ажиотаж уже в первые десять минут после открытия. Ассортимент и калибр поражает, а вот ценник привычный. Самые дешевые обойдутся в 2 рубля 70 копеек за десяток. Премиум – за 4,20. В регионах ситуация не отличается от столицы – на прилавках можно найти фабричное, фермерское и перепелиное яйцо. Закупаться оптом люди начали еще с понедельника.

Татьяна Головская, продавец:

В начале недели, даже уже с прошлой недели, уже начинали потихонечку брать. Поэтому тут все зависит от хозяйки. В среднем три десятка, два десятка. В основном бабушки, дедушки по десяточку. В основном, конечно, идет хорошая реализация яйца. Вся представленная на рынке продукция до продажи проходит через лабораторию, а ее качество подтверждают документально.

Михаил Асмыкович, директор гомельского Центрального рынка:

У каждого продавца на рабочем месте присутствуют документы. Любой покупатель может потребовать, посмотреть, когда произведено, сроки реализации. Продавец обязан предоставить все документы.

Однако, в этом году есть и те, кто решил отказаться от главного атрибута праздничного стола. В США из-за роста цен на яйца люди стали раскрашивать картофель. Цены на куриные яйца в Америке взлетели в феврале: средняя стоимость десятка стала около 6 долларов, в некоторых штатах перевалила за 10. Причина скачка – массовая гибель несушек от птичьего гриппа. Поэтому экономные хозяйки нашли альтернативу и размещают в соцсетях туториалы по окраске картошки, лука и зефира. В Беларуси же предпасхальная неделя для торговли прошла точно не всмятку. Свой десяток заполучил каждый желающий – себя этой продукцией обеспечиваем полностью – ежегодно в стране производится больше 3,5 миллиардов штук яиц.

Валентина Одинцова, начальник управления промышленного животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас действует 20 птицефабрик. Из них семь крупных, которые определяют политику, направление этого развития. И они производят более 70 % всего яйца в республике. Остальные птицефабрики (мелкие) тоже нужны. Они находятся в каких-то дальних регионах, чтобы обеспечивать больше населения в сельской местности. Редко такое бывает, что где-то не хватает продукции. Все зависит от торговли. Был бы спрос – производители подтянутся. Так было в 2024 году, когда яичный бум охватил соседнюю Россию. О поставках даже на самом высшем уровне шутили.

Владимир Путин, президент России:

Поставьте нам немножко. Не жадничайте! Собственных сил тогда хватило, чтобы увеличить производство больше, чем на 10 %. В российские регионы отправили 700 тысяч яиц – поставка рекордная. Но яйца в одной экспортной корзине держать не стоит. Сейчас продукция из Беларуси есть и в хачапури по-аджарски, и в армянской яичнице. Валентина Одинцова:

В дальнейшем это зависит от увеличения экспорта. Насколько другим странам необходимо будет это яйцо. Поэтому здесь, в первую очередь, Российская Федерация, СНГ. Смотрим и зарубежные, дальние.

Разумеется, перед Пасхой спрос на белое яйцо резко летит вверх, но несушкам не прикажешь – дело генетики. В торговые объекты поставки идут в обычном режиме, накануне праздников этот аспект традиционно на особом контроле.