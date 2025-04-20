Александр Лукашенко поздравил белорусов со светлым праздником Пасхи

Звон колоколов разносит над нашей землей благую весть: «Христос воскресе!» Христиане Беларуси отмечают Пасху. Со светлым праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В эти дни прославляется искупительный подвиг Христа во имя всего человечества и его самозабвенное служение людям. Миллионы верующих, выбравших главными ориентирами добро и милосердие, с теплом в душе встречают Воскресение Христово. Оно несет в дома счастье, радость и любовь. На белорусской земле сохранена приверженность христианским ценностям. Здесь с особым трепетом благодарны Господу за существующие мир и согласие».

Александр Лукашенко также направил поздравления с Пасхой Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему Экзарху всея Беларуси, и главе белорусских католиков Архиепископу Иосифу Станевскому, Митрополиту Минско-Могилевскому.