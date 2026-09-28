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Новости по тегу #Парк высоких технологий

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков
28 сентября 2026 17:14

Два резидента Парка высоких технологий зарегистрированы в статусе криптобанков

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ
17 сентября 2026 17:15

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ

Актуальные вопросы работы Парка высоких технологий рассмотрели в правительстве Беларуси
29 июня 2026 16:42

Актуальные вопросы работы Парка высоких технологий рассмотрели в правительстве Беларуси

В ПВТ определили три ключевых направления развития на 2026 год
22 апреля 2026 08:03

В ПВТ определили три ключевых направления развития на 2026 год

Итоги работы ПВТ за 2025 год подвели в Совете Министров
15 апреля 2026 17:01

Итоги работы ПВТ за 2025 год подвели в Совете Министров

ПВТ и Клуб венчурных инвесторов подписали соглашение о сотрудничестве
08 апреля 2026 07:32

ПВТ и Клуб венчурных инвесторов подписали соглашение о сотрудничестве

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси
12 марта 2026 11:28

Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси

Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий
27 февраля 2026 16:55

Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Александр Турчин ознакомился с ключевыми разработками Парка высоких технологий
11 февраля 2026 13:44

Александр Турчин ознакомился с ключевыми разработками Парка высоких технологий

Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий
09 декабря 2025 16:52

Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве
27 октября 2025 16:43

Вопрос приёма ещё 40 резидентов в ПВТ рассмотрели на заседании в правительстве

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта
24 октября 2025 11:05

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта