Новости по тегу #Парк высоких технологий

После регистрации в Парке высоких технологий криптобанкам предстоит пройти аккредитацию в Национальном банке. Ожидается, что появление таких игроков на рынке повысит доверие к финансовой системе.
На повестке – регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов. Планируется активное внедрение аддитивных технологий.
Главная задача – определить требования к правилам внутреннего контроля, а также к заявителям, которые планируют осуществлять деятельность криптобанков и формировать бизнес-проекты. В основе – два документа.
В ПВТ подчеркивают: сочетание этих трех направлений – рост резидентской базы, поддержка стартапов и расширение географии экспорта – формирует основу устойчивого развития отрасли и укрепляет ее позиции на глобальном рынке.
Выручка ПВТ на внутреннем рынке увеличилась более чем на 20 % и составила 8 миллиардов 600 миллионов рублей.
Перспективным направлением станет развитие венчурной академии внутри инвестиционного сообщества. Опытные инвесторы смогут делиться практикой с теми, кто только планирует работать со стартапами, что позволит расширить рынок и увеличить объем финансирования перспективных проектов.
IT-сектор разворачивается внутрь страны. Если еще пять лет назад доля резидентов ПВТ на национальном рынке не превышала 10 %, то сейчас она выросла почти до трети общей выручки компаний.
От экспорта инновационной продукции до правового регулирования в сфере криптовалюты. Об этом 27 февраля шла речь на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Обстоятельный разговор прошел при участии премьер-министра страны.
Встрече предшествовала выставка разработок резидентов ПВТ в сфере роботизации и промышленности. Сегодня у производственного сектора есть спрос на цифровые решения.
Зарубежные гости изучили возможности нашего ведущего IT-кластера.
Также не обошли стороной тему поддержки молодых талантов и стартапов, которые были охарактеризованы как «очень перспективное» направление для развития белорусской IT-индустрии.
В Парке высоких технологий за победу боролись 150 студентов из различных вузов Беларуси. Среди них – будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи.
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