Резиденты ПВТ займутся цифровой трансформацией экономики и соцсферы Беларуси

Цифровая трансформация экономики и социальной сферы. Над решением этой приоритетной задачи социально-экономического развития Беларуси в ближайшие пять лет будут работать резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. IT-сектор разворачивается внутрь страны. Если еще пять лет назад доля резидентов ПВТ на национальном рынке не превышала 10 %, то сейчас она выросла почти до трети общей выручки компаний.

12 марта деятельность Парка была в центре внимания депутатов. Там прошло выездное заседание Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей. В мире белорусский ПВТ нередко называют «силиконовой долиной Восточной Европы». Во многом благодаря условиям, созданным государством для IT-компаний. Так, восьмым Декретом «О развитии цифровой экономики» предусмотрены нулевые ставки налогов до 2049 года и упрощена процедура найма иностранных специалистов.

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

Достаточно устойчивым трендом стал переход от чистого ПО в программно-аппаратные комплексы. Всех уже интересует не чистое ПО, а системная реализация. Естественно, с технологиями искусственного интеллекта. Естественно, криптовалюта является интересным новым финансовым инструментом для реализации этих проектов. Но нам бы хотелось, чтобы она активно и для инвестирования использовалась, в том числе и для поддержки молодых стартапов. Вот такие основные направления. Это широкая волна инженерно-айтишного развития Парка.