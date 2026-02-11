Александр Турчин ознакомился с ключевыми разработками Парка высоких технологий

Технологический суверенитет – важнейший вопрос, который нам предстоит решить вместе. На это обратил внимание премьер-министр Беларуси во время тематического форума, который прошел сегодня, 11 февраля, в Парке высоких технологий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встрече предшествовала выставка разработок резидентов ПВТ в сфере роботизации и промышленности. Сегодня у производственного сектора есть спрос на цифровые решения. Это и точная сварка, и лазерная металлообработка. В таких направлениях робот более выгоден и эффективен. На выставке были представлены полтора десятка компаний, которые сотрудничают со 150 странами.

Анна Рябова, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

Многие наши организации говорят о том, что наши молодежь выросла, мы ее хорошо выучили. И есть уже небольшое желание идти на те специальности, где сложно, где робот, безусловно, более выгоден и более эффективен. Есть вообще высокотехнологические разработки, которые работают на оптическую промышленность, на дистанционные замеры геометрии любых предметов. Есть даже такой проект с нашей Белорусской железной дорогой уже. Раньше должен был пройти человек, как говорится, проверить, что у нас все нормально, не снижая скорость и движение. Все параметры оцениваются и дается заключение.

Уже сейчас в стране ведется работа по реализации пилотных проектов, когда белорусские разработчики предоставляют IT-продукты заинтересованным организациям из госсектора. В случае успешной оценки их экономической эффективности упрощаются процедуры закупки. В Парке высоких технологий сейчас более тысячи компаний-резидентов, которые демонстрируют рост экспорта услуг и выручки.