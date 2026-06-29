Актуальные вопросы работы Парка высоких технологий рассмотрели в правительстве Беларуси
К важным позициям внутренней повестки. Какие перспективы для криптобанков открываются в Беларуси? Через несколько дней в стране вступают в силу положения указа главы государства в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проекты документов, регламентирующие аспекты деятельности криптобанков, сегодня, 29 июня, обсуждали на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Оно прошло под председательством премьер-министра.
Главная задача – определить требования к правилам внутреннего контроля, а также к заявителям, которые планируют осуществлять деятельность криптобанков и формировать бизнес-проекты. В основе – два документа. В них будут детально и пошагово изложены механизмы работы с криптоактивами через банки, а также способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Дмитрий Калечиц, первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:
Данные два документа формируют всю ту необходимую правовую базу, завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанков.
Кроме того, Парк высоких технологий внедрит технологию анализа финансовых операций в режиме реального времени. Главная цель – своевременно выявлять подозрительную активность в финансовом секторе и оперативно оценивать риски. Также сегодня на заседании Наблюдательного совета ПВТ рассмотрели вопросы, касающиеся развития стартап-экосистемы и образовательных инициатив.
Речь идет о выделении грантов и стипендий студентам и преподавателям, которые имеют успешные проекты в сфере высоких технологий.
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