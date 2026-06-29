Актуальные вопросы работы Парка высоких технологий рассмотрели в правительстве Беларуси

К важным позициям внутренней повестки. Какие перспективы для криптобанков открываются в Беларуси? Через несколько дней в стране вступают в силу положения указа главы государства в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проекты документов, регламентирующие аспекты деятельности криптобанков, сегодня, 29 июня, обсуждали на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Оно прошло под председательством премьер-министра.

Главная задача – определить требования к правилам внутреннего контроля, а также к заявителям, которые планируют осуществлять деятельность криптобанков и формировать бизнес-проекты. В основе – два документа. В них будут детально и пошагово изложены механизмы работы с криптоактивами через банки, а также способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Дмитрий Калечиц, первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

Данные два документа формируют всю ту необходимую правовую базу, завершают формирование правовой базы, которая необходима для функционирования криптобанков.