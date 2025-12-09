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Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий

09 декабря 2025 16:52
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Александр Лукашенко провел встречу со спикером Сената Кении, обсудив перспективы двусторонних проектов и возможности расширения партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении.

Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий-2

Как подчеркнул Президент, это очень важная страна, своеобразный форпост на востоке континента. И Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества. 

Напомним, с рабочим визитом Глава нашего государства посещал Кению в декабре 2023 года. После состоявшегося тогда общения лидеров заметно активизировались контакты по линии министерств иностранных дел, межпарламентского сотрудничества. 

Нынешний визит делегации из Кении должен придать импульс двустороннему взаимодействию. На повестке – вопросы экономики.

Спикер Сената Кении подтвердил намерение Президента Уильяма Руто посетить Беларусь.

Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий-4

Зарубежная делегация прибыла в Минск накануне. По итогам переговоров в Совете Республики был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Но взаимный интерес не ограничивается политическим сотрудничеством. 

Зарубежные гости изучили возможности нашего ведущего IT-кластера. Парк высоких технологий стал еще одним пунктом в программе визита. До этого гости из Кении побывали на крупнейшем машиностроительном заводе, оценили возможности нашей медицины. Везде шел предметный разговор о возможном взаимодействии. 

Остается перенести интерес на бумагу, а после – реализовать договоренности. Их выполнение будет максимально быстрым, учитывая стратегическое положение Кении и влияние этой страны на Африканском континенте, а также внешнюю политику Беларуси.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Парк высоких технологий

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