Кенийская делегация посетила Парк высоких технологий

Александр Лукашенко провел встречу со спикером Сената Кении, обсудив перспективы двусторонних проектов и возможности расширения партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении.
Александр Лукашенко провел встречу со спикером Сената Кении, обсудив перспективы двусторонних проектов и возможности расширения партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении.
Как подчеркнул Президент, это очень важная страна, своеобразный форпост на востоке континента. И Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества.
Напомним, с рабочим визитом Глава нашего государства посещал Кению в декабре 2023 года. После состоявшегося тогда общения лидеров заметно активизировались контакты по линии министерств иностранных дел, межпарламентского сотрудничества.
Нынешний визит делегации из Кении должен придать импульс двустороннему взаимодействию. На повестке – вопросы экономики.
Спикер Сената Кении подтвердил намерение Президента Уильяма Руто посетить Беларусь.
Зарубежная делегация прибыла в Минск накануне. По итогам переговоров в Совете Республики был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Но взаимный интерес не ограничивается политическим сотрудничеством.
Зарубежные гости изучили возможности нашего ведущего IT-кластера. Парк высоких технологий стал еще одним пунктом в программе визита. До этого гости из Кении побывали на крупнейшем машиностроительном заводе, оценили возможности нашей медицины. Везде шел предметный разговор о возможном взаимодействии.
Остается перенести интерес на бумагу, а после – реализовать договоренности. Их выполнение будет максимально быстрым, учитывая стратегическое положение Кении и влияние этой страны на Африканском континенте, а также внешнюю политику Беларуси.