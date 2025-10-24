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В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта

24 октября 2025 11:05
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Концепцию первой зарплатной карты с новыми выгодами для молодой аудитории представили в Минске. Это результат конкурса среди начинающих разработчиков. В Парке высоких технологий за победу боролись 150 студентов из различных вузов Беларуси. Среди них – будущие программисты, инженеры, дизайнеры и маркетологи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта-2

Три дня молодые умы страны участвовали в настоящем мозговом штурме. Они общались с экспертами, слушали лекции от специалистов финансовой сферы и разрабатывали инновационные решения. В финал вышли 15 команд, которые представили свои проекты перед авторитетной комиссией.

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта-4

Виктория Бобко, студентка БГУИР:
Когда люди получают свою первую зарплату, у них возникает проблема с тем, как ее грамотно потратить. И мы хотели бы предложить решение некоторой финансовой грамотности. Я участвую в хакатоне уже второй раз. На мой взгляд, это очень полезный опыт и возможность познакомиться с большим количеством интересных людей, а также услышать нашу прогрессивную молодежь.

В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта-6

Анна Рябова, начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ:
Это, наверное, та самая история про ту молодежь, которая не просит ни льгот, ни поддержки, а наоборот готова работать в условиях жесткой конкуренции исключительно на своем зажигательном оптимизме. 

В итоге общий призовой фонд в 7 тысяч рублей разделили три команды. Их перспективные и оригинальные разработки планируют внедрить в банковской сфере Беларуси. 

# Парк высоких технологий # Молодежь Беларуси # Анна Рябова

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