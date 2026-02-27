Александр Турчин провел заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий

О «правилах игры» на особенном, относительно новом, но стремительно развивающемся рынке – рынке криптовалюты шла речь в том числе 27 февраля на заседании Наблюдательного совета Парка высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От экспорта инновационной продукции до правового регулирования работы этой площадки – обстоятельный разговор прошел при участии премьер-министра страны.

Как отметил Александр Турчин, в 2025 году ПВТ сработал неплохо. Рост экспорта – на 12 %. А кроме этого, в составе особой правовой зоны стало больше резидентов: их общее количество сейчас превышает тысячу. Что же до криптосферы, пока в составе Парка высоких технологий порядка 20 компаний развиваются в этой области. Однако инновационное направление набирает обороты. С учетом этого необходимо выработать конкретные решения для правового регулирования сферы.

Анна Рябова, начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ:

Все мы знаем, что тема новая, трепетная, растущая, вызывающая как надежды, так и опасения. Поэтому мы традиционно отчитываемся перед Наблюдательным советом о состоянии этого сектора и предлагаем определенные решения, которые уточняют, делают более четкое правовое регулирование работы в этой сфере. При всем том, что, как вы знаете, во всем мире эта сфера в одних странах жестко зажимается, в других, наоборот, в крайне либеральных таких условиях работает. Поэтому мы, конечно, вырабатываем со свойственным нашему менталитету наиболее взвешенный путь развития данного сегмента.