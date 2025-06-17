Передовые цифровые технологии – в Минске пройдёт Международная выставка «Digital Expo-2025»

Технологический суверенитет и искусственный интеллект – Минск на несколько дней становится центром притяжения передовых цифровых технологий. Международный форум Digital Expo собирает более 90 компаний из Беларуси, России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это лидеры IT-рынка, стартапы, научные организации и образовательные учреждения.

Статус Беларуси как IT-страны предполагает создание продукта для нужд в первую очередь собственной экономики. На это представителей отрасли ориентирует Президент. Как подчеркивает Александр Лукашенко, разработка отечественного софта и его внедрение должны стать безусловным приоритетом.

Digital Expo презентует новейшие разработки, в том числе резидентов Парка высоких технологий. Это будет площадка для демонстрации инновационных решений, место встреч профессионалов индустрии. Посетителей и участников ждут обмен опытом, насыщенная деловая программа, обсуждение трендов цифровой трансформации. Неотъемлемой частью нашей действительности цифра стала давно, и в ближайшем будущем человечество наверняка ждут еще более глобальные перемены. Важно, чтобы все они ориентировались на развитие реальных производств и улучшение качества жизни людей.