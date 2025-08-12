Промежуточные итоги работы Парка высоких технологий подвели в правительстве

В правительстве подвели итоги работы IT-кластера за полугодие. Все ключевые экономические показатели ПВТ демонстрируют устойчивый рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года в Парке высоких технологий зарегистрировано более сотни новых резидентов – сегодня их более тысячи. В 2024-м объем реализации ими IT-продуктов и услуг на внутреннем рынке составил порядка 2 миллиардов рублей.

Среди приоритетов работы ПВТ как раз названо развитие криптосферы. Этому направлению – особое внимание. Обсудили, как в нынешних геополитических реалиях отрегулировать законодательство для эффективной деятельности в данной сфере.