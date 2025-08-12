Промежуточные итоги работы Парка высоких технологий подвели в правительстве

В правительстве подвели итоги работы IT-кластера за полугодие. Все ключевые экономические показатели ПВТ демонстрируют устойчивый рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В правительстве подвели итоги работы IT-кластера за полугодие. Все ключевые экономические показатели ПВТ демонстрируют устойчивый рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала года в Парке высоких технологий зарегистрировано более сотни новых резидентов – сегодня их более тысячи. В 2024-м объем реализации ими IT-продуктов и услуг на внутреннем рынке составил порядка 2 миллиардов рублей.
Среди приоритетов работы ПВТ как раз названо развитие криптосферы. Этому направлению – особое внимание. Обсудили, как в нынешних геополитических реалиях отрегулировать законодательство для эффективной деятельности в данной сфере.
Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета ПВТ:
Мы отладили четко механизм работы с нашими крипторезидентами. У нас, в принципе, 15 крипторезидентов в нашем ПВТ. Никаких жалоб и претензий нет. Мы отладили всю регуляторику. И сейчас, учитывая, что мы будем рассматривать, какие направления, может быть, еще добавить, будем смотреть, как именно это будет регуляторно оформляться. Мы вообще были практически пионерами мировыми в регулировании криптосферы.
Парк высоких технологий по праву считается ведущим IT-кластером в Центральной и Восточной Европе. Он формирует около 4 % ВВП Беларуси. А также обеспечивает около трети экспорта услуг всей страны. В прошлом году этот показатель составил 1 миллиард 800 тысяч долларов.